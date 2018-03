Dunkerque rêve d'un Oscar pour le film de Christopher Nolan

https://videos.francetv.fr/video/NI_1171833@Culture

La promesse de Nolan

Un film à Oscar

En 2016, le tournage spectaculaire sur les plages de Dunkerque et de la région avait fait sensation. Des centaines de figurants de la région avaient participé à cette belle aventure. Sur place, tout le monde souhaite un grand succès aux Oscars pour le film de Christopher Nolan Reportage : France 3 Nord Pas-de-Calais : Y. Gourlay / S. Rosenstrauch / M. GraffLe film de Christopher Nolan, sorti en juillet 2017, a attiré plus de 3 millions de spectateurs en France. Il raconte la célèbre opération Dynamo, qui permit l'évacuation depuis les plages de Dunkerque de centaines de milliers de soldats de l'armée britannique en juin 1940. Une bataille clé de la Seconde Guerre mondiale. Sur les plages du Nord, le souvenir du tournage est encore très présent. La fierté des Dunkerquois est évidente : "On parle souvent de nous en mal. Là, il a mis la ville à l'honneur", confie un habitant.Reportage : Nord Pas-de-Calais - L. Haffaf / F. Bellouti / M. DuboisEt certains n'ont pas oublié la promesse faite par le réalisateur Christopher Nolan. "J'espère qu'il va sortir le drapeau de la ville que le maire lui a donné. Il a promis que s'il gagnait un Oscar, il le montrerait à Los Angeles", raconte Olivier, un cinéphile dunkerquois, qui n'a rien oublié des semaines de tournage.

Des scènes spectaculaires, des reconstitutions, des centaines de figurants... Pendant des semaines, la ville de Dunkerque a vécu au rythme de ce tournage hors-norme, une super-production à l'américaine. Selon Michel Tomasek, adjoint à la Culture de la ville, les Oscars sont dans la tête de Nolan depuis longtemps. "Il était évident qu'il jouait l'Oscar avec son film. On sentait que c'était un objectif pour lui." Christopher Nolan réalisera-t-il enfin son rêve de remporter une statuette ? Réponse dimanche 4 mars.