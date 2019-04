"J'veux du soleil" : après "Merci patron", François Ruffin filme les gilets jaunes

A chaud

"J'veux du Soleil" : la bande annonce

A charge

"J'veux du Soleil" de François Ruffin © Jour 2fête

"J'veux du solei" : l'affiche © Jour 2fête

"J'veux du soleil" arrive sur les écrans vingt semaines après le premier week-end de manifestation des gilets jaunes (17 novembre 2018). Les choses ont bien changé depuis. Mouvement populaire, toujours soutenu par une majorité de Français, selon les sondages, plus ou moins récupérés, en perte de mobilisation, émaillé de violences, les gilets jaunes sont devenus un phénomène de société.Ils occupent tant l’actualité, que le film de François Ruffin, en recueillant leurs témoignages à chaud, ne nous en apprend guère plus que ce que l’on sait déjà. Son documentaire a le mérite de le fixer pour la postérité, de graver ce moment dans le marbre de la pellicule, comme les Lumières le faisaient en leur temps. Le mouvement étant toujours en cours, peut-être le film aura-t-il une suite. Un mouvement encore et toujours insaisissable, malgré ses revendications fédératrices originelles.François Ruffin a saisi et retenu la "pureté" de ce soulèvement populaire, en montant en parallèle les témoignages des gilets jaunes rassemblés sur les ronds-points, la réponse des politiques (Macron en tête) lors de leurs interventions médiatiques. Il en ressort une contradiction, une incommunicabilité qui est le propos militantant du film. A charge. Ainsi pas un mot sur les tentatives de récupération politiques ou les violences.De ce point de vue, François Ruffin, peut paraître comme le Michael Moore ("The Big One", "Bowling for Columbine") français, d'autant que comme l'Américain, il se met en scène. Aussi, au mieux, "J'veux du soleil" est la prise de température de la société française à un instant T, pas une analyse. Ce témoignage des gilets jaunes, cette prise direct du temps, se bonifiera avec les années, mais restera un parti pris, un point de vue. L’honnêteté du projet filmique serait de faire une suite, de poursuivre l'aventure. A l’image du mouvement.

LA FICHE

Documentaire de François Ruffin

Pays : France

Durée : 1h16

Distributeur : Jour 2fête

Sortie : 3 avril 2019

Synopsis : "J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norauto..." C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.