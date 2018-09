Disney reconnait avoir sorti trop de "Star Wars" et va ralentir la cadence

"J'ai pris la décision de la cadence, et en y repensant, je pense que l'erreur que j'ai faite --c'est ma responsabilité-- a été un peu trop, trop vite", a reconnu Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company. "Vous pouvez vous attendre à un ralentissement", a-t-il ajouté. "Cela ne veut pas dire que nous n'allons plus faire de films", a-t-il précisé.

L'échec du dernier opus

Même s'il a rapporté près de 400 millions de dollars dans le monde, selon le site spécialisé Box Office Mojo, "Solo: A Star Wars Story" , sorti fin mai, a été une déception. Les recettes du film se situent sensiblement derrière les huit volets officiels de la saga, mais sont aussi largement devancées par "Rogue One: A Star Wars Story" (1,05 milliard de dollars) qui, tout comme "Solo", est lié à l'univers "Star Wars" mais ne s'inscrit pas directement dans la série.





Le réalisateur J.J. Abrams, qui avait déjà mis en scène "Le réveil de la force" (le 7e épisode), travaille actuellement à l'épisode 9 de la saga, dont la sortie est prévue en 2019.

De nouveaux "Star Wars" réalisés par les créateurs de "Game of Thrones"

Disney a déjà annoncé, en novembre 2017, qu'une nouvelle trilogie suivrait la troisième. En février, le groupe a également révélé que de nouveaux longs métrages de l'univers "Star Wars" seraient réalisés par les créateurs de la série à succès "Game of Thrones".

L'intrigue sera à la fois séparée des aventures de Luke Skywalker et des dynasties de Jedi, au coeur de l'actuelle trilogie et de la nouvelle trilogie à venir. "Nous sommes à un stade où nous allons devoir prendre des décisions sur ce qui suivra", a expliqué Bob Iger. "Mais je pense que nous allons être un peu plus prudents sur le volume et la cadence."

Disney contrôle "Star Wars" depuis le rachat, en 2012, de Lucasfilm, la société de production de George Lucas, créateur de "La guerre des étoiles".