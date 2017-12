"Star Wars - Les Derniers Jedi" : la saga perd des étoiles

Recyclages

Direction artistique en berne

"Star Wars - Les Derniers Jedi" de Rian Johnson © The Walt Disney Company France

"Star Wars - Les Derniers Jedi" : l'affiche française © The Walt Disney Company France

Les espoirs étaient grands à l’annonce de révélations sur les origines et les pouvoirs de la "Force", l’importance du retour de la princesse Léia avec Carrie Fisher une dernière fois à l’écran dans le rôle qui l’a rendue célèbre, et celui de Mark Hamill en Luke Skywalker vieillissant… Le très réussi " Rogue One : A Star Wars Story ", qui sortait l’an dernier des clous de la saga classique, redonnait également confiance. Mais même si "Les Derniers Jedi" recèle encore des qualités éparses, le film n’est pas à la hauteur des attentes. Le Réveil de la Force " suivait un canevas que d’aucuns ont reconnu comme plaqué sur un "Nouvel espoir" (épisode 4, en fait le premier film de 1977). "Les Derniers Jedi" renvoie à sa suite, "L’Empire contre-attaque"(1980). On y retrouve l’exil de Luke Skywalker, l’enseignement de Rey (Daisy Ridley) par ce dernier, la réapparition de Yoda, alors que Le Premier Ordre, qui a remplacé L’Empire, déploie tout sa puissance à éradiquer la Rébellion dispersée et en fuite, comme précédemment. La bataille finale sur la planète de sel évoque également celle de l’astre glacé qui ouvrait "L’Empire..."Jusqu’ici d’une très belle tenue visuelle, la saga perd beaucoup sur ce plan. Conscient que le casque de Kylo Ren (substitut de Dark Vador) n’était guère convaincant, il l’abandonne dès sa première scène. La planète où règne un immense casino (qui n’est pas sans évoquer un Monaco galactique) est un naufrage esthétique, dans les décors, les costumes, les créatures… Pauvre en dramaturgie, elle introduit tout de même le voleur et escroc DJ sous les traits de Benicio Del Toro, meilleur atout du film. La garde prétorienne de Snoke (substitut de l’Empereur) est revêtue de costumes indignes de la série, pendant qu’Amilyn Holdo (Laura Dern) arbore des cheveux violets, digne d’une coloration Régé… Est-ce l’absence de Ralph McQuarrie, génial concepteur visuel de la franchise décédé en 2012, qui justifie cette baisse de régime ? Toujours est-il que "Rogue One : A Star War Story" bénéficiait en 2016 d’une splendide direction artistique qui, elle, renouvelait l’esthétique Star Wars.Quant aux personnages, ils manquent du charisme des rôles originaux. Les enjeux qui les motivent sont pourtant plutôt riches, avec le dilemme entre Kylo Ren/Ben Solo (fils de Han Solo/Harrison Ford) et Rey, même si le motif reste toujours celui du passage ou non du "côté obscure de la Force". Demeure également une très belle scène de bataille spatiale d’ouverture, d’autres visions spectaculaires, le personnage impressionnant de Snoke qu’interprète le génial Andy Serkis (César dans "La Planète des singes"), où la faune de l’île refuge de Luke Skywalker… Est-ce suffisant pour faire un bon Star Wars ? Ce qui est sûr, c’est que le public sera au rendez-vous.

LA FICHE

Genre : Science-fiction

Réalisateur : Rian Johnson

Pays : Etats-Unis

Acteurs : Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Adam Driver, Carrie Fisher, Kelly Marie Tran, Andy Serkis, benicio Del Toro, Laura Dern

Durée : ​2h32

Sortie : 13 décembre 2017

Synopsis : Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…