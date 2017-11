"M", premier film de Sara Forestier : les bégaiements d'un amour éperdu

Fragilités

"M" : la bande annonce

Amour et apprentissage

Sara Forestier et Redouanne Harjane dans "M" de Sara Forestier © Ad Vitam

Présenté à la dernière Mostra de Venise, "M" y a reçu le prix de la meilleure réalisatrice et du meilleur acteur, dans la section Venice Days, sélection parallèle du festival, équivalente à la Quinzaine des réalisateurs cannoise. En cette semaine du handicap, si l’on considère le bégaiement et l’illettrisme comme tels, la sortie de "M" est toute désignée, sans considérer un quelconque calcul sur cette date de distribution. La nature des personnages pèse toutefois lourd dans l’appréciation du film et détermine une bonne partie du sujet."M" n’en reste pas moins avant tout une histoire d’amour, forte, passionnelle et belle. Entre cette jeune femme bloquée dans sa parole et talentueuse à l’écrit, avec cet homme virile, charismatique qui ne s’exprime que par la parole, incapable de lire ni d’écrire. Un amour mal parti en raison de cette communication tronquée. Cette fragilité commune va les rapprocher L’actrice-réalisatrice confie avoir elle-même vécue avec un homme dont elle a appris, après coup, qu’il était illettré, sans jamais s’en être aperçu. Si l’autobiographie est moteur de la fiction ce n’est toutefois pas elle qui domine. Elle motive le besoin de raconter une autre histoire.Ce beau sujet est le point fort de "M". Sara Forestier fait en même temps preuve d’un véritable effort de mise en scène. Jouant d’une image naturaliste dans un environnement de cité banlieusarde, elle ne tire pas sur cette corde, mais cerne des gens simples, dignes, empathiques. Les leçons que donne Lila à sa jeune sœur sont parmi les plus beaux moments du film. Tout comme la figure du père, taiseux, qu’interprète un Jean-Pierre Léaud discret mais frappant. Sa présence renvoie à Godard, tout comme les cartons écrit qui jalonnent le film. Le milieu interlope de courses de vitesse dans lequel évolue Mo participe du contraste existant entre les deux amants. Cette différence est peut-être justement ce qui va les rapprocher. La fin du film, touchante et sèche, identifie amour et apprentissage, et s'avère une belle conclusion.Mais "M" suscite des réserves. A moins d'être sensible au jeu de Sara Forestier, toujours dans l’excès, même si la nature de son personnage s'y prête. La longue scène de restaurant tout en champs-contre-champs l'alourdissent, bien que cela soit volontaire. La photographie et le rythme du récit relèvent plus d’une grammaire télévisuelle que cinématographique. Pour casser cette impression, interviennent des insères "poétiques" (les vols d’étourneaux, les courtes focales sur la cité, les courses de Mo qui renvoient à "La Fureur de vivre" avec James Dean…). Des plans "arty" ou d’action un peu artficiels. Ces hésitations sont sans doute à mettre au compte d’un apprentissage, certes talentueux , mais qui ne saurait assimiler "M" à une révélation.

LA FICHE

Genre : drame

Réalisatrice : Sara Forestier

Pays : France

Acteurs : Sara Forestier, Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud, Liv Andren, Nicolas Vaude

Durée : 1h38

Synopsis : Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait des courses clandestines. Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c'est le coup de foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin d'imaginer

que Mo porte un secret : il ne sait pas lire.