Six étudiants arlésiens en course pour les Oscars avec le court-métrage d'animation "Garden Party"

Entre documentaire et animation

https://videos.francetv.fr/video/NI_1194199@Culture

Des grenouilles pour représenter la France - notamment - aux Oscars ? Les amateurs de clichés ne seront pas déçus. Les auteurs de "Garden Party", eux, n'ont pas caché leur surprise en apprenant que leur film allait concourir aux Oscars dans la catégorie des courts-métrages.Nommé dans la catégorie du meilleur court-métrage d'animation, "Garden Party", ce sont sept minutes d'un réalisme incroyable, une histoire de grenouilles et de crapauds à mi-chemin entre documentaire et animation.Le film a été réalisé en dix mois. Cela représente vingt-mille heures de travail, quarante-deux mille heures de calculs informatiques. Mais aussi deux terrariums et de grands moments de fous rires : les étudiants ont organisé une petite "pêche à la grenouille" pour recueillir des batraciens. Pour nourrir cette petite famille, il fallait des grillons. Des grillons qui ont peu à peu envahi l'espace de travail des cinéastes. L'objectif de ce petit zoo ? Observer de très près les mouvements des crapauds et grenouilles pour les reproduire par informatique.

Reportage : N.Lemarignier / G.Flaugère / V.Castel

Une aventure relayée sur les réseaux sociaux

Cet automne, les étudiants ont lancé une campagne de financement participatif afin de représenter le court-métrage en personne dans les festivals, organiser des projections publiques, aller à la rencontre des studios, répondre aux interviews. 8744 euros ont été collectés. Depuis le début du mois de février, les jeunes auteurs sont à Hollywood pour préparer la cérémonie des Oscars. Ils partagent leur aventure extraordinaire sur les réseaux sociaux :





Les étudiants ont également mis en ligne une vidéo pleine d'humour montrant les coulisses de la création de "Garden Party". Le court-métrage est disponible sur un site de vidéo à la demande au prix de 2,80€.

https://videos.francetv.fr/video/NI_1194207@Culture

Le court-métrage a été réalisé par Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro, et produit par MOPA, l'École de la 3D.