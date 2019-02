Pagnol : son petit-fils a choisi la BD pour l'adaptation de ses oeuvres

Un projet de 15 ans, une trentaine d’albums, toutes les œuvres de Marcel Pagnol vont être adaptées en bande dessinée. Nicolas Pagnol, petit-fils de l’auteur et fan de BD, est à l’origine de la collection.

Le rendez-vous est pris dans la dernière demeure parisienne de Marcel Pagnol. A quelques rues des Champs-Elysées, une belle maison où son bureau est demeuré intact. Un buste, un encrier, sa plume et des objectifs de caméras. Tout est là ou presque. Une vie de création pour ce prolifique auteur qui est passé du roman au film en passant par le théâtre. « Mon grand-père s’est servi de tous les supports qui lui ont permis de raconter des histoires, ses histoires. Je suis persuadé qu’il aurait aimé faire Topaze ou La Gloire de mon père aussi en bande dessinée », explique son petit-fils, Nicolas Pagnol.

Pagnol n'a cessé de réécrire son oeuvre, tout le temps

Tout au long de sa carrière, Marcel Pagnol est passé de la plume, aux planches ou à la pellicule avec d’innombrables allers-retours. Adaptant ses œuvres, remontant ses films, retouchant ses pièces, remodelant ses romans. « Il n’a cessé de réécrire son œuvre, tout le temps. Il existe trois versions cinématographiées de Topaze tirées de la pièce. Il a tourné deux fois Merlusse qu’il a réécrit quatre fois. Manon des Sources est un film qu’il a réalisé avant d’en faire un roman en 1953. César a connu un nouveau montage en 1960, coupé de vingt minutes», raconte Nicolas Pagnol. L’auteur ne concevait pas ses créations comme figées, alors pourquoi ne pas les faire vivre aussi en bande dessinée ?

Un duo de scénaristes et beaucoup de dessinateurs

Les dix premiers récits sont plutôt réussis. La Gloire de mon père s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires. Au scénario, il y a un duo d’auteurs, Serge Scotto et Eric Stoffel. Le premier est le petit-cousin de Vincent Scotto, compositeur de la musique de la plupart des films de Pagnol. Au dessin, plusieurs auteurs se succèdent. Ont signé déjà de leur trait, Morgann Tanco pour La Gloire de mon Père, Le Château de ma mère, Le Temps des secrets et Le Temps des amours, Eric Hübsch pour Topaze et Cigalon, A. Dan pour Merlusse et Jazz, Efix pour Le Schpountz, Alex Tefenkgi pour Jean de Florette.

Morgann Tanco livre les plus belles adaptations

Une diversité de styles graphiques qui permet de nourrir la collection d’interprétations plus personnelles. Pas de transgression non plus car Nicolas Pagnol, qui surveille les adaptations, est un amateur de BD dans des styles assez classiques. Ma préférence va aux albums réalisés par Morgann Tanco. Le dessin et les décors sont soignés. Le trait est expressif et humoristique. Les cadrages, le découpage donnent du rythme au récit. Belle réussite pour cet artiste qui s'est déjà fait remarquer sur une autre série, L'Ivresse des fantômes avec Lupano au scénario.

Tout Pagnol sera adapté en BD

La bonne idée de cette collection est d'inclure même les récits les plus confidentiels de Pagnol. Toutes les œuvres seront au catalogue. « Je tenais à ce que les histoires moins connues soient aussi adaptées. L’œuvre de mon grand-père est riche, aborde des thèmes universels qui sont encore actuels comme le rapport à l’argent, à la morale ou les différences sociales. Il était un merveilleux conteur des relations humaines sans jamais juger ses personnages. Il essayait de comprendre comment fonctionne l’être humain sans être moralisateur », explique Nicolas Pagnol.

Les Pestiférés, le nouvel album

Un nouvel album est attendu pour le mois de mars. Les Pestiférés, une œuvre posthume dont le texte aurait été retrouvé dans les tiroirs de Marcel Pagnol. L’histoire se situe en 1720 à Marseille. Trois cadavres sont retrouvés aux portes de la ville. La peur de la peste va faire le reste. Les bonnes gens d’un quartier de la cité vont glisser, par l’isolement et l’ennui, vers un délitement des mœurs. A l’origine, le récit fut publié dans Le Temps des amours, quatrième volet des Souvenirs d’enfance. L’éditeur Bamboo nous promet une fin différente telle que « Pagnol l’avait raconté à ses proches ». Pour l’occasion, un nouveau dessinateur, Samuel Wambre, a prêté son trait. Je suis un peu moins convaincu par le graphisme de cet album. Mais Pagnol en bande dessinée est loin d'être terminé. Bamboo a prévu de poursuivre la collection jusqu’en 2030.

Marcel Pagnol en BD. Editions Bamboo, dix titres parus - La Gloire de mon Père, Le Château de ma mère, Le Temps des secrets, Le Temps des amours, Topaze, Cigalon, Merlusse, Jazz, Le Schpountz, Jean de Florette et à paraître Les Pestiférés, en librairie le 6 mars 2019.