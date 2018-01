Une oeuvre de Banksy sauvée du vandalisme par un laveur de vitres

"Dessinez le pont levé!"

Mieux vaut un Banksy délavé que rien

L'oeuvre avait été découverte la semaine dernière sur un pont désaffecté et levé en permanence de la ville anglaise de Hull (Yorkshire, au Nord de l'Angleterre).Revendiquée par Banksy sur son compte Instagram, elle représente un enfant déguisé brandissant une épée de bois, accompagné de l'injonction : "Dessinez le pont levé!". Il ne précisait pas s'il s'agissait d'un commentaire politique. Sur le Brexit par exemple ?Après l'authentification par son auteur, les habitants des alentours se sont pressés pour venir voir l'oeuvre dans ce coin industriel de la ville.Mais dimanche, moins de 48 heures après avoir été réalisée, l'oeuvre a été recouverte de peinture blanche. Ce qui a déclenché de furieuses réactions sur les réseaux sociaux, certains accusant la municipalité d'avoir été incapable de protéger ce mur.De nombreux résidents se sont aussi rendus sur place pour évaluer les dégâts. Le premier d'entre eux a été un laveur de vitres, Jason Fanthorpe. "Plein de gens arrivaient et j'allais juste aller me coucher quand j'ai vu que ça avait été effacé", a-t-il expliqué à la BBC."Etant laveur de vitres, j'avais l'équipement et l'échelle, et j'ai essayé (de ravoir l'oeuvre) seulement avec de l'eau au début. Je ne voulais surtout pas attaquer l'oeuvre, mais j'ai été obligé d'utiliser du white spirit" (pour enlever la couche de peinture indésirable). "C'est un Banksy délavé maintenant mais c'est mieux que rien", s'est-il félicité."Qu'on aime ou qu'on déteste Banksy, il a un prestige international et son art est un cadeau fait à la ville", a-t-il conclu.La municipalité a indiqué avoir fait procéder lundi matin à l'application sur l'oeuvre d'une couche protectrice afin d'éviter d'autres dommages éventuels.