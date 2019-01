Pourquoi l'oeuvre de Banksy volée sur une porte du Bataclan est invendable

"L'oeuvre de Bansky, symbole de recueillement et appartenant à tous, riverains, parisiens, citoyens du monde nous a été enlevée" L'équipe du Bataclan

C'était en juin dernier, dans le passage Saint-Pierre Amelot (XIe arrondissement de Paris), les piétons découvraient un personnage à l'air triste. Peint au pochoir et à la peinture blanche sur une porte de secours du Bataclan, par laquelle de nombreux spectateurs du concert des Eagles of Death Metal s'étaient échappés pendant l'attaque terroriste du 13 novembre 2015. Samedi 26 janvier 2019, les passants découvrent, à la place de cette oeuvre, une plaque de bois.



"Absolument invendable"

"C'est une oeuvre qui a été faite en hommage aux victimes. Cette oeuvre est absolument invendable parce qu'elle est très connue. Elle s'est propagée dans le monde entier sur les réseaux sociaux et donc aucune maison de vente dans les décennies qui viennent ne peut la vendre ou l'exposer. Ça rend la chose assez incompréhensible. Nicolas Laugero Lasserre

Spécialiste du Street Art - Directeur école ICART

Le droit à l'intégrité d'une oeuvre

"Banksy a conçu l'oeuvre pour qu'elle soit à cet endroit-là. Dans le cadre du droit d'auteur il y a ce qu'on appelle le droit moral et en particulier le droit à l'intégrité de l'oeuvre c'est à dire le droit que l'oeuvre soit montrée comme il est entendu qu'elle soit faite. Donc c'est à cet endroit là et pas ailleurs. Banksy peut très bien interdire que l'oeuvre soit exposée ailleurs."

Maître Olivier de Baecque

Avocat - Expert en droit de l'art

Dans la nuit de vendredi 25 à samedi 26 janvier, des individus cagoulés ont démonté la porte avec une disqueuse de chantier. Un vol filmé par des caméras de surveillance et qui aurait pu être commandité par un collectionneur qualifié de déséquilibré par les experts.La propriété de cette oeuvre "illégale" (ce n'était pas une commande) appartient à Banksy et non au Bataclan. C'est pour cela que la salle de spectacles a porté plainte pour vol de porte.



Les oeuvres de Banksy ont déjà fait l'objet de vols. Elles peuvent atteindre un million d'euros.