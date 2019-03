JR récidive au Louvre avec un collage géant pour faire apparaître les fondations de la cour Napoléon

Une estampe qui reproduit le dessin préfigurant l'intervention de JR au Louvre © Jérémy Schneider

Une grande œuvre participative

30 événements pour fêter les 30 ans de la Pyramide

L'artiste français JR a convié 400 personnes pour réaliser entre le mardi 26 et le vendredi 31 mars son plus grand collage à ce jour, sur la Pyramide du Louvre qui fête cette année son 30anniversaire. Inaugurée en 1989, l'œuvre de Ieoh Ming Pei était sortie dans la douleur après une bataille acharnée contre ceux qui criaient à la "profanation culturelle ". En 2016, JR avait fait disparaître la Pyramide , par un procédé d'anamorphose (transformation par procédé optique) qui consistait à coller dessus l'image (en noir et blanc) du pavillon Sully qui se trouve derrière. Quand on se tenait au bon endroit, l'effet de trompe-l'œil donnait l'illusion que la Pyramide s'était effacée.Cette semaine, avec le même procédé de collage de bandes de papier, JR met à jour les fondations de la Pyramide, enfouies depuis des millénaires. Il a convié des volontaires, via une plateforme dédiée, à participer au chantier de ce grand trompe-l'œil. Pendant quatre jours ils vont se relayer pour couvrir toute la cour Napoléon, y compris les bassins et les pyramidions. L'œuvre sera visible jusqu'au dimanche 31 au soir.En 2016, l'effet optique était visible quand on se tenait debout devant la pyramide. Cette fois-ci, il faudrait regarder la cour depuis le dernier étage du musée du Louvre, non accessible aux visiteurs. C'est donc une caméra qui filmera l'œuvre en train de se faire et on pourra la voir sur deux écrans géants dans la cour Napoléon.C'est JR qui a proposé cette nouvelle œuvre participative au président-directeur du musée. Jean-Luc Martinez a été "séduit" : "Elle magnifie ce monument emblématique et permet à chacun de se le réapproprier à travers une performance populaire et festive", a-t-il déclaré.Pour célébrer les 30 ans de la Pyramide, 30 évènements sont programmés entre mars 2019 et février 2020. Entre autres, deux journées d'études sont prévues le 29 et 30 mars à l'auditorium du Louvre. Une exposition racontera son histoire en photos, avec Paris Match, dans les jardins du Carrousel, du 29 mars au 3 juin. Le 21 juin, on fêtera la fête de la musique avec l'Orchestre de Paris sous la Pyramide. Les 12, 13 et 14 juillet Kader Attou présentera un spectacle dans la cour Napoléon ("Un break à Mozart 1.1"), entre hip-hop et musique des Lumières.Du 24 octobre au 24 février, il y aura la grande exposition Léonard de Vinci.Le programme de mars à mai est sur le site du Louvre . D'autres événements seront annoncés au fur et à mesure.