Israël : une œuvre représentant le clown de McDonald's crucifié fait scandale

L'artiste, Jani Leinonen, s'est fait connaître par des œuvres polémiques dénonçant les pratiques des grandes multinationales en détournant leurs symboles. Les deux œuvres font partie de "Sacred Goods" (biens sacrés), une exposition sur le consumérisme inaugurée en août dans cette ville côtière. Des images ont circulé sur les réseaux sociaux la semaine dernière, suscitant la colère des membres de la petite communauté chrétienne locale.Vendredi 11 janvier, lors d'un rassemblement devant le musée, trois policiers ont été blessés par des jets de pierres et, ces derniers jours, le bâtiment a été la cible de deux cocktails Molotov.Après plusieurs rencontres avec des représentants de la communauté chrétienne, le musée a décidé d'installer des panneaux à l'entrée de l'exposition signalant des "contenus offensants", a précisé à l'AFP lundi une porte-parole du musée. Mais les responsables chrétiens ont saisi la justice afin d'obtenir le retrait des deux œuvres.L'exposition questionne la religion et la foi dans le contexte de la culture consumériste, a encore expliqué la porte-parole du musée dans une déclaration envoyée à l'AFP lundi. McJesus, créé par un artiste chrétien, a été exposé "dans de nombreux musées européens", selon le communiqué.L'artiste, Jani Leinonen, s'est fait connaître par des œuvres polémiques dénonçant les pratiques des grandes multinationales en détournant leurs symboles.

"Nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Israël", a rappelé Wadie Abou Nassar, porte-parole de groupes chrétiens de Terre Sainte, jugeant une telle image blasphématoire.



Selon lui, 130.000 à 140.000 chrétiens vivent en Israël, membres de la minorité arabe qui représente presque 20% des plus de huit millions d'Israéliens. "En Israël, de telles expositions contre les musulmans et les juifs seraient taboues, mais contre les chrétiens, elles sont autorisées", a-t-il critiqué.

Jani Leinonen avait réclamé le retrait de son œuvre pour protester contre la politique d'israël

La campagne a également surpris Jani Leinonen, qui avait exigé en septembre dernier que le musée retire son œuvre afin de "protester contre les violations des droits humains commises en Israël" et a réitéré sa demande à l'occasion de cette controverse. "Israël utilise ouvertement des expositions d'art comme celle-ci et la culture en général comme une forme de propagande pour blanchir ou justifier son régime d'occupation, de colonisation et d'apartheid contre le peuple palestinien", a-t-il écrit dans un communiqué à l'AFP lundi.



La porte-parole du musée a expliqué de son côté que "McJesus" avait été prêté par une galerie finlandaise. "La galerie n'a jamais demandé au musée de retirer cette œuvre", a-t-elle dit.