Décès de Claude Lalanne, sculptrice de la nature

"Pomme de New York", Claude Lalanne, Park Avenue, New York, sept 2009 © DON EMMERT / AFP

"L'homme à la tête de chou"

La sculptrice Claude Lalanne qui était âgée de 95 ans, s'est éteinte mercredi vers 2H du matin à l'hôpital de Fontainebleau, des suites d'un accident vasculaire cérébral massif. "La personnalité de Claude Lalanne était construite comme une forteresse contre le mauvais goût et la prétention. Elle chassait avec humeur, et humour, la médiocrité et ne laissait aucune chance aux exégètes des soi-disant avant-gardes comme aux modes artistiques passagères", a souligné Jean-Gabriel Mitterrand dans un communiqué.