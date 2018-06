Décès du photographe David Douglas Duncan, ami de Picasso

Les soldats au centre de son travail

Ancien marine américain mobilisé à partir de 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, David Douglas Duncan a par la suite fait des soldats le sujet de son travail, compilé dans un livre sur la guerre de Corée intitulé "This Is War!" publié en 1951. Dans la préface, il écrivait: "Pas d'apothéose dans ce livre, ni de conclusion fracassante. Juste le désir de montrer un peu ce qu'un homme doit subir quand son pays décide d'entrer en guerre".



Jusqu'à sa mort, il est resté marqué par ce reportage en pleine guerre de Corée et animé d'une révolte intacte contre la tragédie des conflits.



Il avait aussi couvert la guerre du Vietnam, mais il n'avait pas photographié que la guerre. Il est aussi célèbre pour ses photos de l'écrivain Martin Gray et de son ami Pablo Picasso auquel il avait consacré plusieurs ouvrages.

David Douglas Duncan, qui vivait sur la Côte d'Azur depuis les années 1960, était un ami intime de Pablo Picasso et de sa famille. "Il est mort des suites d'une pneumopathie entouré de ses proches", a indiqué le directeur du musée d'Antibes Jean-Louis Andral, confirmant une information de Nice-Matin."Il vivait dans un domaine de Castellaras sur la commune de Mouans-Sartoux. Il avait rencontré Picasso en 1956 et ils sont restés très amis jusqu'à son décès en 1973, puis par la suite avec sa veuve Jacqueline et sa fille Catherine", a-t-il ajouté.