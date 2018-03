Voici le premier Van Gogh mis en vente en France depuis 20 ans

Oeuvre de jeunesse

Van Gogh : "Raccomodeuses de filets dans les dunes" (1882) © Artcurial

Estimé entre 3 et 5 millions d'euros

Il s’agit d’une œuvre de jeunesse datant de 1882, "Raccommodeuses de filet dans les dunes". Peinte en Hollande, son pays d’origine, avant sa venue en France, elle relève de la période réaliste de l’artiste qui s’est focalisée sur le thème de la pauvreté, en prenant notamment comme sujets les paysans et les mineurs.Ce n’est pas la période la plus recherchée par les collectionneurs. Le tableau est estimé entre 3 et 5 millions d’euros, alors que d’autres toiles du peintre on atteint plus de 70 millions d’euros, comme "Le Docteur Gachet" de sa dernière période à Auvers-sur-Oise.