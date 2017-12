Picasso : les cent gravures originales de la suite Vollard exposées à Cannes

https://videos.francetv.fr/video/NI_1142483@Culture

Dans les années 30, le marchand d'art et éditeur Ambroise Vollard échange avec Picasso un tableau de Renoir et un autre de Cézanne contre cent gravures du peintre catalan. Vollard avait l'habitude d'illustrer ses publications avec des oeuvres d'artistes importants. Plus de 300 jeux de gravures seront tirés à partir des plaques. Mais ce sont les bons à tirer, donc les gravures originales du plus grand peintre du 20e siècle qui sont exposés au centre d'art de la Malmaison, à Cannes, jusqu'au 29 avril 2018. C'est la première fois que cet ensemble quitte le musée national Picasso et surtout qu'il est présenté dans ta totalité.Reportage : France 3 Côte d'Azur V. Varin / B. Loth / B. MarianiPour se faire une idée, même lointaine, du prix de la collection, l'une des séries tirées ultérieurement à ces épreuves originales a été vendue aux enchères en novembre 2017. Le lot est parti à 1,9 millions d'euros.