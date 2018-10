MozART Group, le quatuor qui déride les grands airs du répertoire classique

Formés dans les plus prestigieuses écoles de musique de Pologne, les quatre virtuoses du MozART Group ont choisi de jouer cette musique classique de façon humoristique. Et depuis 1995, ils dynamitent le répertoire, détournent les grands airs, en y incluant des références au rock, à la pop ou au jazz.Un langage universel qui très vite les amène à se produire partout en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie. Un succès qui, plus de 20 ans après leurs débuts, ne se dément pas. Après leur succès au Théâtre Antoine et au Trianon, ils s’installent pour cinquante représentations à Bobino.Reportage : J. Serra / G. Bezou / Y. Zysman / F. Desbrosses / W. Sabas

Si les concerts du MozART Group rencontrent toujours autant de succès, la formation doit faire face depuis quelques années à la concurrence. Les spectacles musicaux humoristiques se sont multipliés. Pour Pierre Michelin, producteur du MozART et d’autres groupes, il y a un véritable engouement du public. Rien qu’à Paris, trois autres spectacles du même genre sont proposés actuellement.