De Miró à Basquiat et toujours Picasso... les expositions à ne pas rater à Paris cet automne

Le musée d'Orsay explore le dialogue entre Pierre-Auguste Renoir et Jean Renoir, le père peintre et le fils cinéaste, pour montrer que Jean, qui pratique aussi la céramique, forge sa personnalité artistique en interrogeant la peinture de son père et de ses contemporains. L'exposition montre des thèmes et des géographies communes aux œuvres du père et du fils, qui ont fait des portraits croisés : le second a posé pour le premier. Il ne l'a pas filmé mais a fait sa biographie. Tableaux, extraits de films, photographies et documents racontent cette histoire. Du 6 novembre 2018 au 27 janvier 2019. Ici, Pierre-Auguste Renoir, "Gabrielle et Jean", 1895-1896, Paris, musée de l'Orangerie