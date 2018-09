L'art et la nuit, l'art et l'amour, l'art et la danse, Chagall, Picasso : les expositions à voir en régions cet automne

Après 18 mois de travaux et six de fermeture, la Piscine de Roubaix rouvre ses portes avec 2000 m2 supplémentaires et cinq expositions. Hervé di Rosa le Sétois vagabond et notamment ses dernières œuvres céramiques réalisées au Portugal. Une lecture de "L'Homme au mouton", sculpture de Picasso, en lien avec des œuvres d'autres artistes. Un "Buste de Diane Bataille" en bronze d'Alberto Giacometti en regard d'œuvres de Bourdelle et Rodin. Des œuvres contemporaines ressuscitent les "tableaux fantômes" du musée de Bailleul (Nord), détruits en mars 1918 : c'est la neuvième et dernière étape de l'opération lancée par Luc Hosspied, l'animateur de la " plus petite galerie du monde ". Et des céramiste belges dialoguent avec les collections de la Piscine. Réouverture le 20 octobre 2018, expositions jusqu'au 20 janvier 2019. Ici, Hervé di Rosa, "En pleine Tronche – Etape 7 : Binh-Duong, Vietnam", 1996, Laque, nacre et coquille d'œuf sur bois. Collection particulière