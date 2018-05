Nuit des musées : 6 bons plans pour se cultiver à Paris

1 Tournoi de "Discofoot" à Beaubourg

Sortez les short à paillettes et vos meilleurs pas de danse ! Pour la nuit des musées, le Centre Pompidou organise un grand tournoi de "Discofoot" conduit par le CCN - Ballet de Lorraine. Mais le Discofoot, c'est quoi ?



Le "Discofoot" est une partie de danse déjantée qui met à mal les règles du football par des chorégraphies free style sur fond de mix DJ. Le temps d’un match, les participants sont invités à suivre la chorégraphie du ballon rond. Le public est convié à assister aux entrainements des amateurs le samedi et à venir les encourager lors des matchs du dimanche.

Le musée proposera un tournoi de "Discofoot" déjanté le dimanche 20 mai

Le Centre Pompidou propose également un accès gratuit aux collections permanentes de 20 heures à 1 heure du matin (dernier accès à minuit). Cet évènement est aussi l’occasion de proposer au public des conférences, des visites commentées et des spectacles vivants.

INFOS PRATIQUES

Adresse : Centre Pompidou 75191 Paris cedex 04

Téléphone : 01 44 78 12 33

Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau (Lignes 1 - 11)

2 Tout savoir sur le violoncelle à la fondation Vuitton

La Fondation Louis Vuitton ouvre ses portes gratuitement au public le samedi 19 mai de 19h à 1h du matin afin de le faire profiter de sa large collection d'œuvres d'art contemporain.



Une occasion pour assister à deux Masterclasses de la 4e promotion de la Classe d’Excellence de Violoncelle dirigée par le virtuose Gautier Capuçon de 19h30 à 21h30. Au même moment, quatre élèves violoncellistes proposeront un parcours musical dans les différentes galeries du musée.

L'accès à l'exposition "Au diapason du Monde", qui présente des oeuvres modernes comme le "Flower Ball" de Takeshi Murakami est gratuit pour les visiteurs de 19 heures à 1 heure du matin samedi soir. © Sabine Glaubitz / DPA

Les visiteurs pourront aussi découvrir, en accès libre, le bâtiment conçu par Frank Gehry, son parcours architectural, ses terrasses, ainsi que la nouvelle exposition "Au diapason du monde", une sélection d’œuvres de Matisse, Giacometti ou encore Klein qui questionnent le rapport des Hommes au monde qui les entoure.

INFOS PRATIQUES

Adresse : Fondation Louis Vuitton, 8 Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris

Téléphone : 01 40 69 96 00

Métro : les Sablons (Ligne 1)

Navette gratuite (de 19h à 1h du matin) : Place Charles de Gaulle

3 Le ciel étoilé de Guernica au musée Picasso

Soirée aux chandelles au Musée Picasso. La Cour d’Honneur de l'établissement accueille une performance de l’artiste Renaud Auguste-Dormeuil qui nous invite à observer la reconstitution du ciel la nuit précédant le bombardement de Guernica à l'aide de mille bougies.

L'oeuvre temporaire de l'artiste Renaud Auguste-Dormeuil représente le ciel étoilé de la soirée précédant le bombardement de Guernica © Renaud Auguste-Dormeuil

Cette performance s’inscrit dans le projet artistique de "The Day Before _ Star System" qui donne à voir la carte du ciel telle qu'elle a pu être observée le jour qui a précédé celui d'un bombardement militaire meurtrier.

INFOS PRATIQUES

Adresse : Musée National Picasso, 5 Rue de Thorigny, 75003 Paris

Téléphone : 01 85 56 00 36

Métro : Filles du Calvaire (Ligne 8)

4 Retour vers la préhistoire au Musée de l'Homme

Un crâne présenté au Musée de l'Homme dans le cadre de l'exposition "Néanderthal", entièrement gratuite pour l'occasion. © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Le Musée de l’Homme sera en accès libre et gratuit ainsi que la nouvelle exposition temporaire Néandertal. Les visiteurs pourront également assister à deux projections sur le thème de la préhistoire et des animations pour les enfants.



À 20h30, "L’Homme des cavernes" de Carl Gottlieb (1981), ancêtre de "RRRrrrr !!!", avec le batteur des Beatles Ringo Starr en vedette. Dès 22h30, les spectateurs pourront voir "Un million d'années avant J.C." de Don Chaffey (1966).

Bande-annonce de "L'homme des Cavernes" (1981) de Carl Gottlieb

INFOS PRATIQUES

Adresse : Musée de l'Homme, 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris

Téléphone : 01 44 05 72 72

Métro : Trocadéro (Lignes 6 - 9)

5 Les boas de Zizi Jeanmaire au Musée Saint-Laurent

Sept costumes de music-hall réalisés par Yves Saint Laurent pour la danseuse Zizi Jeanmaire sortent exceptionnellement des réserves samedi soir. Ces tenues qui mettent à l’honneur les strass, les paillettes et les plumes colorées sont exposées au sein du parcours du musée.



La danseuse Renée Jeanmaire dite « Zizi » a révolutionné le genre du music-hall avec son mari, chorégraphe et metteur en scène Roland Petit. Passant des pointes aux talons hauts, du plancher de l’Opéra aux escaliers du Casino de Paris, elle réussit ce grand écart entre le ballet et le music-hall, parée des costumes d’Yves Saint Laurent.

Costume de Zizi Jeanmaire au musée Yves Saint Laurent Paris © Courtesy of musée Yves Saint Laurent Paris

Le couturier et la danseuse se rencontrent dans les ateliers de la maison Dior en 1956. Leur complicité est immédiate et elle se transforme en une amitié sincère. Zizi Jeanmaire se sent vivre et exister dans les costumes de plumes, de diamants et de strass d’Yves Saint Laurent. Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, l'entrée au musée est gratuite ce 19 mai de 19 heures à minuit.

INFOS PRATIQUES

Adresse : Musée Yves Saint-Laurent, 5 avenue Marceau, 75116 Paris.

Téléphone : 01 44 31 64 00

Métro : Alma-Marceau (Ligne 9)

6 Les statues prennent l'air au Musée Rodin

Le célèbre "Penseur" de Rodin sur la tombe illuminée du sculpteur est l'un des trésors à découvrir samedi soir. © Agence photographique du musée Rodin - Jérôme Manoukian

Samedi de 18h à minuit, la Nuit des musées sera l’occasion d’une nouvelle expérience de la sculpture au musée Rodin de Meudon. Avec une mise en lumière recherchée, sur les hauteurs de la colline de Meudon, les visiteurs pourront découvrir le lieu de vie et de création de Rodin. Pour cette 14e édition, de nouvelles sculptures en bronze, le Baiser et la Muse Whistler s’installent sur les pelouses.Dans la galerie des plâtres où sont présentées dans l’esprit de l’atelier les différentes versions des grands monuments, une nouveauté : un espace réservé aux techniques de la sculpture. Films d’animation, outils mis en scène révéleront les secrets de la fabrication d’une sculpture. En extérieur les familles se réjouiront de l’espace tactile où toucher est non seulement permis mais recommandé.

INFOS PRATIQUES

Adresse : Musée Rodin de Meudon,19 Avenue Auguste Rodin, 92190 Meudon .

Téléphone : 01 41 14 35 00

Accès : Gare de Meudon