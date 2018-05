Les Super Héros en Lego de Nathan Sawaya débarquent à Paris

https://videos.francetv.fr/video/NI_1231525@Culture

L'homme aux 7 millions de Lego

Buste de Batman en Lego - Nathan Sawaya © culturebox - capture d'écran

C’est l’expo à 2 millions de briques ! C’est le nombre de pièces qui ont été nécessaires à Nathan Sawaya pour réaliser toutes les œuvres imaginées pour cette nouvelle exposition "The Art of the Brick - DC Super Heroes" qui rend hommage cette fois aux célèbres personnages de l’éditeur américain DC Comics.Hommage à la culture américaine, et indirectement au pop art, le sculpteur de LEGO a reproduit super-héros et super-vilains, comme Wonder Woman, Batman, Superman, Flash ou encore Catwoman et le Joker, pour certaines à taille humaine. Mais aussi des pièces plus imposantes, comme une reproduction de la Batmobile, réalisée avec un demi-million de pièces. Une œuvre très lourde que l’artiste a dû concevoir en onze morceaux pour la faire voyager.Reportage : J. Serra / O. Badin / M. Tafnil / L. Simondet / T. Rousseau / J. Espié / T. GuietNé en 1972, Nathan Sawaya a été un temps avocat en droit commercial à New-York. En 2004, il est recruté chez LEGO mais démissionne six mois plus tard pour se consacrer exclusivement à la création artistique et à sa passion les petites briques colorées. Il en posséderait aujourd’hui plus de 7 millions, dans un entrepôt lui servant aussi d'atelier.Sa première exposition itinérante ''The Art of Brick'', qui présentait une centaine de ses œuvres et qui avait fait escale à Paris en 2015, avait attiré plus de 2 millions de visiteurs en Amérique du Nord, en Australie, en Asie et en Europe. Un succès qui se confirme avec ce nouvel opus déjà présenté aux États-Unis, à Londres et à Rome, et qui s’installe donc pour l’été à Paris dans l’Espace Chapiteaux de La Villette.