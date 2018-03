Le Palais de Tokyo va accueillir une visite naturiste, une première pour un temple culturel français

"Démarche d'ouverture"

Le Palais de Tokyo et l' Association des naturistes de Paris (ANP) se sont associés pour organiser le 5 mai prochain une visite naturiste gratuite de la saison 2018 qui s'est ouverte le 16 février, a expliqué vendredi à l'AFP Dolores Gonzales, responsable du service presse, qui assure qu'il s'agira de la première visite de ce type dans une exposition.La visite se fera avec un médiateur culturel de l'établissement et se déroulera en matinée, en dehors des horaires habituels du Palais de Tokyo.Les places, qui étaient disponibles en ligne, se sont écoulées en un peu moins de deux jours. "À l'ouverture des portes, le Palais redevient +textile+", a précisé Dolores Gonzales.L'initiative s'inscrit dans le cadre de la "démarche d'ouverture" de l'établissement culturel, a ajouté la responsable, soulignant qu'il s'agissait d'un "test" pour le Palais de Tokyo, qui n'a pas à ce jour prévu d'autres visites naturistes. "On a tous constaté sur les réseaux sociaux que ça avait magnifiquement marché", a-t-elle dit. "Pourquoi ne pas recommencer ?"