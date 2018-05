La Nuit des Musées : la sélection Culturebox en régions

Devenez un héros de la guerre de 1870

https://videos.francetv.fr/video/NI_1236115@Culture

Retrouvez le voleur de chapeau

Levez les yeux vers les étoiles

Fondation Vasarely à Aix-en-Provence © Fondation Vasarely

Mai 68 toujours d'actualité

© musée de l"éducation Rouen

A la lumière de la lune

© Musée et jardin canal du midi

La mode sous les sunlight !

© Cité de la dentelle de Calais

Escape Game à la maison de Louis Pasteur

Le château de Pau fait sa comédie

Tant d'histoires ont émaillé le château de Pau, la première mention connue de l'édifice remonte au XIIe siècle, © Château de Pau

Les étudiants dans la Nuit des Musées

L'ours de Pompon sur la Place Bellecour - montage photo réalisé par Mégane Rabu, Johanna Raimbault, Fanny Silou, Loïc Serfass, étudiants à l’ENSAL, pour l'édition 2018 Nuit des Musées © DR

La peinture en musique

https://videos.francetv.fr/video/NI_1236745@Culture

Chaque année, c'est une nuit un peu spéciale que vivent les musées de France. Une nuit où les œuvres se révèlent au public sous un autre jour, une nuit où la danse et le théâtre illuminent les collections, une nuit où la visite guidée se fait à la chandelle, une nuit où le visiteur devient enquêteur. Bref, une nuit où tout est permis... Mais attention, une nuit pareille ça se prépare. Plus de 1200 lieux ouvrent leurs portes gratuitement le 19 mai pour la Nuit Européenne des Musées . Voici quelques bons plans à faire seul, entre amis ou en famille. Le musée de Gravelotte en Moselle propose de ressentir les émotions des soldats engagés dans la guerre de 1870. Une expérience sensorielle inédite qui sollicite le goût, l'odorat et le toucher.A Chazelles-sur-Lyon (Loire), l'Atelier-Musée du chapeau invite le public dans un malicieux jeu de piste. De nuit les visiteurs doivent livrer une enquête et retrouver le voleur de chapeau caché dans les allées du musée. (Dès 8 ans)Vous avez toujours rêvé d’observer les étoiles et les planètes ? La Fondation Vasarely (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) installera un planétarium mobile au milieu de ses collections. Voyagez entre art et science sous la voûte céleste, à la découverte des étoiles "Canopus", "Capella"... et des planètes Vega.A Rouen (Seine-maritime), le musée de l'éducation s'empare de Mai 68 et revit l'événement. Le musée présente une collection importante d’affiches de "Mai 68" ainsi qu’un programme de spectacle, chants, performance... Un mur d’expression invite les visiteurs à participer à la réalisation d’une affiche "Mai 68". Une Lecture musicale (et agitée) jouée par deux comédiens fera revivre le temps des manifs.Le Musée et Jardins du Canal du Midi se métamotphose grâce à la compagnie Picto Facto qui investit le parc de Saint-Ferréol avec ses installations lumineuses spectaculaires et des déambulations en musique.Entre comédie et poésie, la nuit révèle ​la Cité de la dentelle de Calais (Hauts de France). Le musée propose un "parcours conté" : promenade déambulatoire ponctuée d’histoires locales revisitées dans cette authentique usine de dentelle du XIXe siècle. Une installation participative avec l’artiste Marine Giacomi et des élèves calaisiens qui ont inventé une nouvelle police d’écriture inspirée des cartons Jacquard : la Tulliste. Au gré des déplacements dans l’auditorium, les mots invitent à la poésie.A Dôle dans le Jura, la maison natale de Louis Pasteu r est en émoi. Antoine Béchamp, célèbre chimiste et pharmacien, farouche opposant de Louis Pasteur essuie échec sur échec. Vexé, il a décidé de se venger ! Pendant une nuit, un complice s’est emparé de la célèbre formule du vaccin contre la rage. Louis Pasteur doit offrir cette formule à l’académie de Médecine le lendemain. Il est donc urgent de la récupérer.Dans les salles du château de Pau les comédiens costumés de la compagnie Aparté s'en donnent à coeur joie : saynètes et interventions désopilantes, info ou intox, au visiteur de démêler le vrai du faux. Cette nuit, tout est permis !Cette 14e édition implique particulièrement les étudiants dans la réalisation d'ateliers et de projets. A Lyon par exemple, le musée des Beaux-Arts a convié 115 étudiants achitectes de l'ENSAL à poser leur regard sur les collections, la muséographie et les espaces du site. Plus de 30 projets sont présentés au public dans les salles dont cette étonnante série photo qui fait voyager les sculptures dans des lieux emblématiques de Lyon...A Lamballe (Côtes d'Armor), le musée Mathurin Méheut fait dialoguer les oeuvres des peintres Jean Francis Auburtin et Mathurin Méheut en musique. Un concert gratuit est donné de 19h00 à 22h30 par l’Ecole de musique et de danse de Lamballe "Terre et Mer".Rendez-vous sur les réseaux sociaux de l'événement. La page facebook de la Nuit des Musées et le compte Twitter