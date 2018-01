De Delacroix à Kupka, quinze expositions à voir à Paris avant l'été

Quand, en 1955, un grand panneau des "Nymphéas" de Monet entre au Museum of Modern Art de New York, le peintre français est présenté comme une passerelle entre le naturalisme du début de l'impressionnisme et l'abstraction américaine. Les "Nymphéas" sont mis en perspective avec les tableaux de Jackson Pollock. Le musée de l'Orangerie s'arrête sur ce moment de rencontre entre le maître de Giverny et l'école abstraite new-yorkaise, à travers une sélection d'œuvres tardives du premier et une vingtaine de grandes toiles de Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman, Clyfford Still, Helen Frankenthaler, Morris Louis, Philip Guston, Joan Mitchell, Mark Tobey, Sam Francis, Jean-Paul Riopelle et Ellsworth Kelly. Du 13 avril au 20 août. Ici, Claude Monet, "Nymphéas bleus", 1916-1919, Paris, musée d'Orsay