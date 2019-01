De Vasarely à Toutânkhamon, 15 expositions à voir à Paris avant l'été

Peintre du silence, de la solitude et de la lumière Vilhelm Hammershøi (1864-1916) représentait des intérieurs vides dans des gammes de blanc et de gris, où se tenait parfois, de dos, une figure féminine. Une quarantaine d'œuvres mystérieuses et poétiques de l'artiste danois, qui a vécu dans un cercle familial et amical restreint, seront exposées au musée Jacquemart-André . Du 14 mars au 22 juillet 2019. Ici, Vilhelm Hammershøi, "Interior", 1899, Tate, presented in memory of Leonard Borwick by his friends through the Art Fund 1926