"DAU" : la sulfureuse expérience artistique russe s'empare de Paris

En 1909, les Parisiens découvraient avec stupeur les Ballets russes qui allaient révolutionner l'art au 20e siècle. Plus d'un siècle plus tard, la capitale accueille "DAU", projet titanesque d'un réalisateur russe qui prétend mener un changement similaire.

Le visiteur choisit ensuite de voir certains des 14 long-métrages dans des salles ou des cabines installées à travers les théâtres. Isabelle Huppert, Fanny Ardant ou Gérard Depardieu ont prêté leur voix à la traduction en français. Impossible de voir l'ensemble des 700 heures de rushs, surtout si, en plus, on veut également assister à un concert surprise du chef d'orchestre superstar Teodor Currentzis ou de Massive Attack, à la dernière performance de Marina Abramovic ou de Romeo Castellucci ou encore à l'ultime création de Brian Eno.

C'est essentiellement un film, ou plutôt des films qui vont déborder un peu du grand écran pour devenir une expérience immersive qui se veut inédite (et interdite aux moins de 18 ans). Après avoir demandé des "visas" (6 heures, 24 heures ou accès illimité), payé 35 à 150 euros et troqué son portable contre un "DAU phone" qui servira de guide, le public est invité à un "voyage" dans la Russie de 1938 à 1968 en parcourant des salles au décor soviétique, bustes de Marx, portraits de Lénine et meubles authentiques à l'appui.

Après le film, le visiteur peut décider de discuter avec un psychologue, un (vrai) chaman venu de Sibérie, participer à une conférence ou à une expérimentation scientifique. Ciné-réalité? Immersion pluridisciplinaire? "Il manque un mot pour expliquer "DAU", on ne l'a pas encore trouvé", sourit Martine d'Anglejan-Chatillon, productrice exécutive. "Mais j'ai l'intuition que c'est un projet clé qui va changer la manière dont le public va vivre une expérience artistique", précise-t-elle. "Aller voir un film ne suffira plus".

Mais son imagination débridée poussa l'artiste à faire construire un site scientifique "soviétique" à Kharkiv en Ukraine là où travaillait Lev Landau. Pendant près de trois ans (de 2009 à 2011), après avoir quitté leur quotidien, plus de 400 personnes y ont "vécu", avec une caméra qui les filmait par intermittence, pilotée par Jürgens Jürges, le chef opérateur légendaire de Fassbinder. Résultat une oeuvre monstre de 15 films qui se présente comme une immersion dans un monde clos et totalitaire.

Scène de "DAU" au Théâtre du Châtelet © PHILIPPE LOPEZ / AFP

De vrais cuisiniers, mendiants, scientifiques et même criminels "jouaient" leur propre vie, sans aucun script, mais comme "citoyens soviétiques" (avec nourriture et vêtements d'époque). Ce n'est plus un film dans un film, mais une vie dans la vie. "On ne peut même pas dire qu'ils jouaient; il faut repenser ce terme", affirme à l'AFP Ruth Mckenzie, directrice artistique du Châtelet.

"Ils se sont aimés, se sont détestés, il y a eu 16 bébés nés", ajoute-t-elle. "Ils savent qu'une équipe les filme, ce n'est pas "Big Brother"". Le film visionné par l'AFP, axé sur le personnage de Lev Landau (incarné par Teodor Currentzis, l'une des rares personnes à ne pas jouer son propre rôle), ne montre aucune violence. Dans d'autres films, la presse a évoqué des scènes sexuelles à la limite du supportable, mais les défenseurs du projet réfutent l'idée d'une quelconque coercition.