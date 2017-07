Nos 10 coups de coeur du Off d'Avignon 2017

1 "Sur la route de Madison" avec Clémentine Célarié et Jean-Pierre Bouvier

Clémentine Célarié et Jean-Pierre Bouvier dans "Sur la route de Madisson" © Chantal Depagne/Palazon 2017

2 "Mon ange" : monologue flamboyant sur la guerre en Syrie

Lina El Arabi ("Mon Ange) création Avignon 2017 © Le Chêne noir

Clémentine Célarié et Jean-Pierre Bouvier reprennent les rôles créés au cinéma par Meryl Streep et Clint Eastwood. Le récit poignant d'une passion amoureuse, intense mais sans espoir, dans le Midwest américain des années 60. Préparez vos mouchoirs. A moins que vous soyez d'un cynisme à toute épreuve ou doté d'un coeur en béton armé, cette pièce vous laissera forcément la gorge nouée et les yeux embués de larmes.

Inspiré de l’histoire vraie d’une jeune kurde de 19 ans prise dans la guerre civile en Irak, devenue une icône de la résistance contre Daech, "Mon ange" adapte la pièce d’Henry Taylor "Angel". Transposé sous la forme d’un monologue poignant, elle est tenue à bout de bras par une impressionnante Lina El Arabi (vue au cinéma dans "Noce") dans une mise en scène remarquable de Jérémie Lippmann.

Lire notre critique

3 "En attendant Bojangles" : une superbe adaptation du best-seller

© Evelyne Deseaux

La justesse, l’osmose entre les trois comédiens (Anne Charrier, Didier Brice et Victor Boulenger), la mise en scène délicate et enlevée de la jeune Victoire Berger-Perrin qui signe également l'adaptation, les décors simples et judicieux de Caroline Mexme, produisent un miracle de petit spectacle dont les émotions qu’il procure perdurent bien après la représentation.

Lire notre critique

4 "On ne voyait que le bonheur" : adapté, mis en scène, et joué par Grégori Baquet

Murielle Huet des Aunay et Grégori Baquet © Evelyne Desaux

5 "Un démocrate" : la manipulation de masse explosée sur scène

"Un démocrate" de Julie Tiemmerman © Philippe Rocher

6 "Ada/Ava", ingénieux théâtre d'ombres made in Chicago

© 2015 Book Your Show

7 "Logiquimperturbabledufou" de Zabou Breitman : dingue!

Logiqueimperturbabledufou de zabou Breitman © Crédit pascal Vicor/ArtcomPress

8 "Chagrin pour soi", une pièce co-écrite par Sophie Forte et Virginie Lemoine

© Karine Letellier

9 "Le Projet Poutine" : le "Tsar" mis à nu par un duo d'acteurs habités

Nathalie Mann et Hugues Leforestier dans "Le Projet Pourine" de Hugues Leforestier © Photo Lot

10 "Goodbye Wall Street" : Fouad, l'ex-trader devenu humoriste s'éclate

Fouad dans "Goodbye Wall Street". © Denis Tribhou

Grégori Baquet qui produit "En attendant Bojangles", adapte, met en scène et joue le roman de Grégoire Delacourt. Il réussit à faire que cette aventure humaine soit toujours fine et lumineuse, très émouvante mais sans pathétisme.Edward Bernays, neveu de Freud, est considéré comme le fondateur de la propagande politique. "Un démocrate", monté avec habileté et vivacité par Julie Timmerman, raconte le processus mis au point par "Eddy" dès 1923 dans "Crystallizing Public Opinion", puis en 1928 avec "Propaganda, comment manipuler l’opinion en démocratie", qui influença grandement Joseph Goebbels, ministre de la Propagande d’Hitler. Edifiant."Ada/Ava", une création signée Manual Cinema, une troupe américaine qui joue pour la première fois en France. Sur un dispositif mêlant théâtre d’ombres, marionnettes et musique en direct, on suit l'histoire poignante de sœurs jumelles inséparables. Une narration sans parole mais incroyablement expressive."Logiquimperturbabledufou", dans la lignée de la pièce "des Gens" que Zabou avait montée en s’inspirant du documentaire de Raymond Depardon, s’appuie cette fois sur ses propres textes et quelques emprunts à Shakespeare, Tchekhov, et quelques mots de Zouk. Un spectacle surréaliste et émouvant qui pose la question : où commence la folie ?"Chagrin pour soi", c’est l’histoire d’un gros chagrin d’amour. Quand le mari de Pauline la quitte, un homme sonne à la porte et se présente : "Je suis votre chagrin professionnel de catégorie 4, spécialisé dans les artistes, celui qui a inspiré 'Les fleurs du mal' à Baudelaire"… Une pièce bien écrite, drôle, touchante, efficace, servie par un trio savoureux, Sophie Forte, William Mesguich et Tchavdar Pentchev..Le duo Hugues Leforestier et Nathalie Mann met à plat en une heure et quart le mystère Poutine : l'homme, son arrivée au pouvoir, son action nationale et internationale. Une analyse de l'homme politique et un portrait au vitriole.Fouad présente son deuxième spectacle au Off d'Avignon dans lequel il retrace son parcours atypique, du monde survolté de la finance à la scène. Hilarant !