Diaporama 15 photos Vincent Damourette @Culturebox Par

Comment attirer les festivaliers dans le Off d'Avignon ? Réponse en images

Mis à jour le 10/07/2017 à 20H25, publié le 10/07/2017 à 17H26

Du 7 au 30 juillet 2017, plus de 1400 spectacles sont proposés aux festivaliers du Off d'Avignon. Alors, pour les compagnies, il faut se faire remarquer, tracter, convaincre les passants de venir au théâtre. Et ça marche... souvent !

Naviguer avec votre clavier Retour vers le haut Retour vers le haut