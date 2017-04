Le festival Séries Mania récompense "Your Honor"

Créée par Shlomo Mashiach et Ron Ninio, "Your Honor" retrace les péripéties d'un juge dont le fils est impliqué dans un délit de fuite dont la victime est membre d'une famille de criminels.Le jury présidé par Damon Lindelof, composé de la réalisatrice de plusieurs épisodes des séries "House of Cards" et "The Killing", Agnieszka Holland, des comédiens français Aure Atika et Clément Manuel et du réalisateur israélien Eytan Fox, a également récompensé du Prix Spécial "I Love Dick", une série américaine créée par Jill Soloway et Sarah Gubbins.Les Prix d'interprétation féminine et masculine, décernés pour la première fois cette année, reviennent respectivement à la Britannique Anna Friel, pour sa prestation dans la série anglaise "Broken", et au Libanais Kida Khodr Ramadan, pour la série allemande "4 Blocks".Le Prix du public qui concernait des séries en saison 1 présentées pendant le festival a été attribué à "The Good Fight", une série américaine créée par Phil Alden Robinson, Robert King, Michelle King, Ryan Pedersen, Joey Scavuzzo.Le jury de la presse internationale, composé de représentants de Variety (États-Unis), Huffington Post Québec (Canada), Rossiyskaya Gazeta (Russie), La Libre Belgique (Belgique) et Aftenposten (Norvège) ont élu meilleure série francophone "Transferts", une série française qui sera diffusée par Arte.