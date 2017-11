Un cimetière du Moyen-Age découvert au Mont Saint-Michel

Un cimetière abandonné au milieu du XIIIe siècle

"La fouille en janvier 2017 du cimetière nous a permis de mettre au jour une quarantaine de sépultures dans des états de conservation variés (peu sont complètes)", a indiqué Elen Esnault, responsable de l'opération à l'Inrap.



Ce cimetière a été "en partie abandonné" au milieu du XIIIe siècle au moment de la construction d'une enceinte fortifiée, a précisé Mme Esnault.

Il se trouvait dans un rayon de 30 mètres autour de l'église paroissiale Saint-Pierre, aujourd'hui sur la gauche lorsque l'on remonte la rue principale en direction de l'abbaye.

Le village du Mont Saint-Michel s'était "resserré" au XIIIe siècle

Ces recherches ont permis de mettre en évidence que le village du Mont Saint-Michel s'était "resserré au XIIIe siècle" alors qu'il était "plus étendu à l'origine", indique Elen Esnault.



"On peut imaginer que le village s'est resserré pour mieux se protéger, après l'attaque des Bretons en 1204 au cours de laquelle il a été incendié, et a probablement subi des destructions assez importantes", poursuit-elle.



Le rempart du XIIIe siècle a été démonté pour être reconstruit au XIVe siècle sur son tracé actuel, et le village s'est progressivement à nouveau étendu, selon cette spécialiste en archéologie du bâti. Des analyses au carbone 14 sont en cours afin de déterminer la date de création du cimetière. Les résultats devraient être connus début 2018, selon l'Inrap.



Les premiers habitants sont probablement arrivés sur le Mont au VIIIe siècle, dans la foulée de la création du tout premier lieu de culte sur le rocher, a rappelé Mme Esnault.