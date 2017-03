Sous l'effet de la tempête, Malte perd "Azure Window", célèbre site touristique

CULTUREBOX Des vents violents et de fortes vagues ont eu raison mercredi de l'"Azur Window" (fenêtre d'azur), une arche de pierre devenue un site touristique emblématique de Malte et qui avait servi de décor à la série "Game of Thrones".