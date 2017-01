Le grand chef d'orchestre français Georges Prêtre est mort

Un enfant du Nord

Georges Prêtre est mort à Navès, dans le sud-ouest de la France, où il vivait et possédait le château de Vaudricourt, a indiqué l'adjointe au maire de Navès chargée de la culture, Brigitte Baux.

Une carrière menée principalement à l'étranger

Enfant du Nord, fils de bottier, Georges Prêtre était né le 24 août 1924 à Waziers, au coeur du pays minier. Il avait étudié le piano et la trompette avant d'entrer au conservatoire de Paris à l'âge de 15 ans. Il avait fait ses débuts en 1946 à l'Opéra de Marseille, puis avait dirigé à Lille avant d'être engagé au Capitole de Toulouse en 1951 puis à l'Opéra Comique, à l'Opéra Garnier et à l'Opéra de Paris.Un portrait de Georges Prêtre, qui en 2009 retrouvait sa ville natale de Waziers.Considéré par ses admirateurs fervents comme "le plus grand chef d'orchestre français", Georges Prêtre a ensuite mené l'essentiel de sa carrière à l'étranger, à la baguette de la plupart des grands orchestres internationaux - Orchestre philharmonique royal de Londres, Scala de Milan, Metropolitan Orchestra de New York - et particulièrement à Vienne. Il y a été le "premier dirigeant invité", de 1986 à 1991, de l'orchestre Symphonique, deuxième formation de la capitale autrichienne à côté du célèbre orchestre Philharmonique.En 2008 et 2010, il avait été choisi par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Vienne pour diriger les concerts du Nouvel An. Il était devenu ainsi le premier chef français à la tête de cet orchestre depuis 50 ans. Georges Prêtre a aussi dirigé le concert du Nouvel An de La Fenice à Venise le 1er janvier 2009.Spécialiste de la musique française, de Poulenc à Dutillieux, Berlioz et Saint-Saëns, Georges Prêtre avait emporté une Victoire de la Musique Classique du Meilleur Chef d'Orchestre en 1997.Le 1er janvier 2010, Georges Prêtre dirigeait le concert du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique de Vienne.