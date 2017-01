Stevie Wonder adapte "My Chérie Amour" en hommage à Michelle Obama

Après avoir chanté quelques secondes de "Isn't She Lovely", Stevie Wonder s'est lancé dans une véritable déclaration d'amour (platonique) à l'intention de la Première Dame. Le musicien, l'un des favoris du couple Obama et invité à de nombreuses reprises à la Maison Blanche au cours des huit dernières années, a entièrement modifié les paroles du premier couplet de "My Chérie Amour", transformé en "Michelle Amour" (voir le détail des modifications plus bas). "Si je n'assure pas, virez-moi", a-t-il plaisanté avant d'attaquer, seul au piano.Lorsqu'il a chanté "vous êtes la seule que nous adorons" puis "vous serez toujours première Dame pour nous", Michelle Obama n'a pu cacher sa surprise, elle qui connaît sans doute les paroles originales par coeur. A la fin de sa prestation, Stevie Wonder a redit à Michelle Obama "Nous vous aimons, nous vous aimons". Ajoutant, pour lever toute équivoque "et votre mari aussi bien sûr".

Si vous voulez vous lancer dans un karaoké, Stevie Wonder a donc chanté :

My Michelle Amour, lovely as a summer day

My Michelle Amour, as sweet as flowers blown in may (au lieu de "distant as the milky way")

My Michelle Amour, You're the only one that we adore (au lieu de "pretty little one that I adore")

Because we know for us your heart beats for (au lieu de "you're the only girl that my heart beats for")

You'll always be First Lady in our lives (au lieu de "How I wish that you were mine")