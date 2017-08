Flume offre un show au son et à l'esthétique soignés à Rock en Seine

00h28 : Flume fait monter le plaisir doucement en jouant avec son remix addictif de "You & Me" de Disclosure. "Have you got room for love ?" entend-on en guise de refrain. Flume répond "I can feel the love tonight". Il sent l'amour et l'adhésion des fans, avec un visuel d'un couple qui s'embrasse. Le public chante en choeur, avec un final explosif et des cotillons qui s'envolent. Mais ce n'est pas fini : comme lors de son concert au Zénith de Paris en Novembre 2016, Flume se permet un petit retour discret pour jouer le planant "Tiny Cities" en featuring avec Beck, puis s'éclipse, comme si de rien n'était. Modeste. Le light show minimaliste de Flume, vendredi, sur la Grande Scène de Rock en Seine. © Bernard Barbereau / FTV

00h10: En grande forme, Black Lips enchaînent leurs hymnes punks aux accents sixties tout en se moquant de l’impressionnant dispositif de sécurité aux abords du festival “ Vous êtes vraiment en sécurité ici" ! Polyvalents. Ils savent tout faire ces Black Lips. Musiciens... et imitateurs. Ian, le guitariste, vient de nous glisser, ni vu, ni connu, 15 secondes d'une interprétation personnelle de Donald Duck. Mais Jared lui rappelle qu'ils sont quand même là pour la musique. Pas de Rififi chez les Loulous d'Atlanta!



Les Black Lips veulent rendre hommage à la France et livrent une reprise courte mais convaincante de "Hippie, Hippie, Hourrah" (1968) de Jacques Dutronc ! Quand on vous disait que ces garçons étaient des inconditionnels des années 60 !



00h01 : Sur le coup de minuit, Flume joue son hit "Never Be Like You" (avec la délicieuse voix de Kai en featuring) et c'est l'orgasme dans le public. Il enchaîne sur "Smoke & Retribution" avec Vince Staples et Kucka en featuring.

Les furieux rockers d'Atlanta de Black Lips sur la scène Bosquet. © Olivier Flandin / FTV

23h45 : Coupes de cheveux rétro, vestes en cuir, punk rock coloré et endiablé, pas de doute, ce sont bien les natifs d'Atlanta (Géorgie, USA) de Black Lips qui viennent de prendre possession de la Scène du Bosquet ! Ian, le guitariste des Black Lips à Jared, le chanteur : "Il commence à faire chaud ici Jared, enlève tes vêtements". Alors Jared tombe la veste, avec énergie, sous les "Wouhou" conquis du public.



Cette mauvaise troupe, cette bande de teigneux, est souvent considérée comme les meneurs du "flower punk", soit la synthèse fleurie et colorée de la musique des 60'es et du hard punk. Le résultat est à vous faire perdre les pétales...



Bière à la main et très très décontractés, Black Lips entament leur concert par quelques notes dissonantes histoire de marquer leur territoire. Ici on fait du rock garage dans la grande tradition de l'énergie et de la déconne ! Et ça marche! On tolère tout des 5 energumenes d’Atlanta, même quand le guitariste s’accorde potards à fonds et même quand il s’aventure à chanter ! Le concert prend un virage radicalement punk et les pogos du public sont arrosés par des jets de bière depuis la scène.



23h27 : Souriant, visage juvénile, Flume fait enfin son entrée, seul sur ses machines sous un light show impressionnant et des infrabasses à réveiller les morts. Il entame son show avec un titre très hip hop devant une véritable marée humaine aux anges. "On Top", "Lose It", Flume, juché sur trois cubes de verre qui s'illuminent en rythme, enchaine les nombreux tubes de ses premiers albums, pour la plus grande joie de ses fans.



23h15 : Après une reprise inédite de "Cold Water" en version acoustique, sur laquelle Mø demande au public de chanter avec elle, une explosion de confettis rouge vient achever un show intense, jouissif, sur l'approprié "Final Song". Mø finit son titre en immersion dans la foule. Puis s'en va rapidement en backstage... Un peu trop ? Le public commençait déjà à partir, presque déçu d'une fin si brutale, quand on entend résonner un "Paris !" Les gens accourent. Pour leur plus grand bonheur, la Danoise revient sur scene pour un rappel "cette chanson est dédiée à une de mes fans, qui est ici ce soir". Last but not least : Le hit de l'été 2016 "Lean On" vient conclure le concert, Mø portée par son public, en osmose.

22h38 : Mø a décidé de s'offrir un bain de foule : elle descend de scène, s'approche du public jusqu'à pénétrer la foule pour chanter son morceau au milieu d'un public ravi ! Sur un riff de ses musiciens, Mø se lance dans un "air guitar" endiablé : de la pop au métal, il n'y aurait qu'un pas ? La chanteuse finit à terre, mais ressuscite juste quelques secondes plus tard. Deja debout, le sourire au lèvre, c'est reparti. Infatigable !

Mø s'accroupit, sautille, court, balaye de gauche à droite l'assemblée. On est captivé.



22h30 : Ambiance au stand Bonobo jeans !

The Jesus & Mary Chain sur la scène Cascade vendredi à Rock en Seine 2017. © Olivier Flandin / FTV

Grouplove vendredi sur la scène Bosquet de Rock en Seine. © Paméla Rougerie / Culturebox

Pour Grouplove, ce n'est pas une premiere. Le groupe avait deja foulé la scene il y a 6 ans, quand il etait connu pour la pop fraiche et enfantine de son tube Tongue Tied.

Aux deux tiers du concert, le groupe prend un virage nettement plus brutal avec la chanteuse dont la voix virerait presque vers le hard rock. Les lumieres jaillissent de tous les côtés, de quoi effrayer les plus epilpetiques de la foule.





At The Drive-In déchaînés sur la Grande Scène vendredi. © Bernard Barbereau / FTV

Le multi-instrumentiste surdoué FKJ, vendredi à Rock en Seine 2017. © Olivier Flandin / FTV



On approche de la fin, mais l'ambiance est toujours là. Cette fois-ci, FKJ se pose au piano et nous gratifie d'un long solo relaxant, suivi par quelques accords sautillants qui surprennent le public. Encore quelques notes, et ça y est, le public dit au revoir à French Kiwi Juice, quittant la scène en annonçant quand même une prochaine date à Paris, avant la fin de l'année.

Imani de The Pharcyde Live Band vendredi sur la scène Cascade de Rock en Seine. © Olivier Flandin / FTV

"Mettez du beurre de cacahuète sur votre visage avant de dormir ! Je vous aime !" C'est sur ces paroles plutot WTF que s'achève le concert des Beach Fossils. Le public était au rendez vous pour le Rock pour ce rock planant et langoureux. Sans cesse jouant sur les ruptures de rythmes, les New Yorkais ont évolué entre balades amoureuses, mélodies hommages à la pop anglaise des sixties et sons plus rock, où le freestyle des trois guitares ont réveillé un public globalement plutôt tranquille.

Une chose est sûre, les Beach Fossils n'oublieront pas leur public parisien : "de notre tournée européenne, c'est vous qui avez la plus folle énergie !" Amour et tendresse ont régné en maître au Bosquet.

Les rappeurs belges JeanJass et Caballero ont mis le feu vendredi à Rock en Seine. © Bernard Barbereau / FTV



"Les amis, on m'a toujours dit que Paris vous êtes des zinzins" mais sur "Mets du respect sur mon nom", le DJ stoppe la musique et Caba et JJ alpaguent le public, visiblement pas encore satisfaits de l'ambiance : "On arrive en retard, on va jouer moins longtemps alors là c'est le dernier son et personne suit ?" Et de chauffer encore plus le public déjà survolté en leur faisant répéter "C'est pas fini !"

Pressés par le temps, ils terminent sur ce son, en remerciant le public "Super chaud putain !" Mais avant de partir, ils invitent le public à poser pour la photo de fin de concert. Ils ne regretteront pas d'avoir attendus sous le soleil.

Barbagallo, le batteur de Tame Impala, en solo à Rock en Seine 2017. © Olivier Flandin / FTV



17h15 : Les douze coups de minuit version AC/DC, et des gémissements explicites en guise d'annonce. Pas de doute, c'est bien The Pretty Reckless. Et cette fois la pluie n'aura pas raison de leur show, comme contrairement au concert annulé au Lollapalooza de Chicago, début août. Le groupe a donc de l'énergie à revendre.



Et de l'énergie, la sulfureuse chanteuse du groupe Taylor Momsen, alias Jenny dans la série "Gossip Girl", en a pas mal en stock. Belle crinière blonde qu'elle agite frénétiquement. Manteau trois quart, robe avec un motif poignard en argent, bottes montantes. Toute de noir vêtue, la belle a un look qui lui donne un côté chasseuse de vampire entre Underworld et Van Helsing.

Dès l'ouverture sa voix, grave et rugueuse, met tout le monde d'accord. La reconversion de l'actrice et mannequin n'a absolument rien d'une lubie passagère. The Pretty Reckless offre un hard rock déchaîné, presque démoniaque ! Pour le plus grand bonheur des fans. Ils enchaînent en remerciant le public avec leur morceau "Merci beaucoup", où tout le monde saute, jusqu'à ce que Caba et JeanJass demandent au public de se baisser. Et de remonter brutalement au son des beats du DJ qui envoie des basses lourdes.

Le chanteur de Cabbage vendredi sur la Scène Cascade de Rock en Seine 2017. © Olivier Flandin / FTV

Des mélodies electro minimales et aériennes, entraînantes, accompagnent ses textes en français, presque slammés. Des paroles intimes, comme son tube "Améthys", hommage à sa mère disparue. Le Bruxellois, né à Kinshasa, puise son inspiration dans ses origines comme pour le titre "Ma Titi" : "ça veut dire les mauvaises herbes en ningala, explique-t-il. Elles poussent près d'un lac où on allait avec ma grand mère. Il ne fallait pas se baigner trop loin à cause des crocodiles !"

"Ça va je vous ai bien fait patienter ?" s'enquiert il à un moment ? Avant de chanter "ça va pas la tête ?" Le soleil perce doucement à Rock en Seine mais il est partout dans la musique de Témé Tan. Il nous fait voyager du Brésil au Japon avec son titre "coup de griffe". Idéal pour commencer en douceur ces 3 jours de musique !

Teme Tan sur la scène du Bosquet vendredi à Rock en Seine. © Elise Koutnouyan / Culturebox

Malgré la pluie, les 6 membres du groupe ne sont pas découragés sur scène. Au contraire, la chanteuse Coline Rio, du haut de ses 20 ans, met toute son énergie au micro et se retrouve le visage aussi rouge que son pantalon carmin. "On est très heureux d'être là !". Les cinq musiciens qui l'entourent semblent effectivement tous heureux d'être là, se renvoyant des sourires les uns aux autres.

Le public ne s'attendait peut-être pas à sentir leurs tympans et diaphragme vibrer à ce point : lorsque le groupe démarre avec les percus et basses de "Dodo Mafusi", certains sursautent carrément. L'ambiance monte petit à petit, faisant revenir le soleil, jusqu'au dernier morceau, "Adam", engagé "contre les violences policières". Coline Rio termine ce set les sourcils froncés et le poing fermé.

Inuït sur la Scène de l'Industrie vendredi à Rock en Seine 2017. © Olivier Flandin / FTV

Les teigneux Black Lips, attendus vendredi à 23h30 sur la Scène du Bosquet. © DR

