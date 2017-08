La folle troupe de King Khan & The Shrines hallucine le public de Rock en Seine

Le leader Will Toledo, nonchalant sur scène, dimanche 27 août. © Olivier Flandin / FTV

Le québécois de King Khan a un côté bien plus rock que ce que son costume de scène, très funk, pourrait laisser penser. © Gilles Scarella / FTV

Moyenne d'âge de 28 ans devant le rappeur français Gracy Hopkins, au flow très anglophone © Olivier Flandin / FTV

The Shoes : 22h10 -23h40 : 22h10 -23h40

Intro de concert façon calme avant la tempête du côté de chez. Leur nom, “appuis-têtes de sièges de voiture” prouve encore une fois que le rock sonne définitivement mieux en anglais... Le batteur lance le tempo sur un son électro tribal tandis que le leader Will Toledo arrive très nonchalamment sur scène. Puis les premiers riffs donnent le ton : guitares sales et voix suaves sur une rythmique bien marquée. On est sur un terrain connu mais plein de personnalité.changement radical de décor et d'ambiance. On se détend avec le rock indé et voluptueux d'côté Bosquet. Le groupe fait durer les intermèdes. "On a quelques problèmes de technique", avoue le chevelu leader Joe Keough, dans un léger accent britannique. Mais le groupe ne se démonte pas et entame de nouvelles vagues rock puissantes, magnifiquement poussées par la voix cristalline de Joe Keough."Family ?" "What's up!" répond le public pour le dernier titre de, "The Cançao : Family". Un joli son hip hop mélangeant anglais et portugais, à l'effet galvanisant malgré la chaleur plombante de ce dimanche."I Wanna Be Your Dog" braillequi est revenu après une chanson interprétée par sa fille dans une tenue extravagante : un justaucorps noir avec deux belles ouvertures aux fesses, sous une moumoute noire et un collier de dents, très sauvage.Après les accents très psychédéliques, il revient à la soul pure et dure sous influence James Brown dont il propose une imitaion vocale très très convaincante.King Khan invite le public à lever le poing pour un titre dédié au Black Power. Puis il demande : "Est ce que quelqu'un a déja pris des drogues psychédéliques ?" avant de rugir "I'm the son of a bad motherfucker".: Il a un flow digne des meilleurs rappeurs americains. Pourtant, le jeune homme qui inaugure la scene Industrie aujourd'hui est bien Français. Son nom ?Il semble que tous les vingtenaires cools du festival se soient réunis ici. Sur scène, Gracy se lâche et donne ses instructions au public dans un anglais parfait, que tout le monde comprend, évidemment."J'ai une lettre pour mon pays", annonce Gracy Hopkins. Surprise : l'intro de son prochain titre est un sample de "Lettre à France", de Michel Polnareff. L'occasion pour le rappeur de chanter son parcours géographique bien particulier, le tout en franglais : "Pour l'instant, je ne suis qu'un Angolais qui représente le Brésil (...) France, maintenant je te représente." Il enchaîne ensuite sur " Man ", son titre le plus connu.: "Hello !" Certes c'est la troisième journée à Rock en Seine et notre vue baisse maisqui vient de débuter nous fait nous frotter les yeux : batteur Merlin l'Enchanteur, section de cuivres en capes dorées argentées, costume immaculé pour le chanteur à la voix éraillée qui mime les sanglots , on a l'impression que quelqu'un avait glissé un truc pas net dans notre café ce matin. Emmenée par le Québécois d'origine qui enchaine les projets loufoques depuis des années, cette joyeuse troupe est composée de neuf musiciens, et mélange impeccablement garage rock et soul.: Plus que quelques minutes avant l'ouverture des portes au domaine de Saint-Cloud. La chaleur est au rendez-vous pour cette dernière journée de la 15e édition !Pour conclure en beauté Rock en Seine 2017, on attend particulièrement aujourd'hui le groupe mythique de hip-hop rap(19h45 sur la Grande Scène), les deux frères nostalgiques de la pop sixties de(19h50 à l'Industrie), le génial producteur d'électro(21h sur la scène Cascade) et le sombre(Firestone, 20h05), compositeur de la BO de "120 battements par minute". Sans oublier le Canadien barré(17h45, Grande Scène) et le rock britannique de, en clôture de la Grande Scène.Vous ne pouvez venir à Rock en Seine ? Suivez le festival de chez vous avec notre minute à minute sur cette page et les nombreux concerts Live en direct. Au menu aujourd'hui: