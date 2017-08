Rock en Seine, 100 000 spectateurs en trois jours et une sécurité maximale

La sécurité

C'est l'un des points forts de Rock en Seine : si des grands noms viennent alourdir l'affiche de ce dernier festival parisien de la saison, la moitié des artistes ou des groupes inscrits sont des découvertes, des paris de l'équipe de programmation. Alors, bien sûr, au fil de ces trois jours, les festivaliers parisiens applaudiront PJ Harvey, The Jesus and Mary Chain ou Franz Ferdinand, mais ils ne négligeront pas pour autant les noms moins connus. Certains des 100 000 spectateurs attendus cette année se déplacent même surtout pour ces découvertes. En 15 ans, Rock en Seine n'a en effet pas commis de grosses erreurs de programmation et les artistes découverts ici ont souvent vu leurs noms grossir sur les affiches.Reportage : France 3 Paris Île-de-France J. Serra / M. BuéAlors que le pays reste sous le coup de l'état d'urgence et que les attentats terroristes s'additionnent en Europe, les dispositifs de sécurité sont à la mesure de l'affluence prévue pour Rock en Seine. D'autant plus que le groupe Allah Las dont le concert a été annulé il y a quelques jours à Rotterdam pour cause de menace d'attentat, était programmé le premier jour. 100 000 spectateurs en trois jours, plusieurs dizaines de milliers réunis simultanéments au Parc national de Saint-Cloud, rien n'a été laissé au hasard, comme nous le montre ce reportage.Reportage : France 3 C. Gillard / V. Rouxel / G. Le Goff / P. Lordon