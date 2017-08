Thérapie Taxi, DBFC, Lysistrata : les frenchies cartonnent à Rock en Seine

Les Américains de Band Of Horses font voyager le public entre des forêts pluvieuses de Seattle du Nord-Ouest des États-Unis, au bayou chaud et humide du Sud. © Gilles Scarella / Studio FTV

Pop et électro, les Français de DBFC donnent le coup d'envoi de la scene Cascade samedi à Rock en Seine. © Gilles Scarella / Studio FTV

La chanteuse Eno Wiliams de Ibibio Sound Machine samedi sur la Grande Scène. © Gilles Scarella / Studio FTV

plus le concert deavance, plus le groupe est déchaîné. Leur post-rock explosif est souvent rapprocé de la mouvance "math rock", appelée ainsi du fait de la complexité des accords rythmiques. Une musique surprenante à l'oreille, voire parfois dissonante, qui s'autorise des déchaînements cathartiques mais aussi les silences et des tempos plus lents et mélancoliques. La fin du concert approchant, le groupe lâche les chevaux et le public suit, improvisant des pogos.: Les musiciens desont ingénieux : pour faire patienter le public entre chaque chanson, une batterie accompagne des vibrations profondes imitant des battements de coeur. L'ambiance se réchauffe, avant d'entamer "Casual Party" ("une fête à la cool"), un titre qui décrirait parfaitement le jeu de scène sans chichis du groupe, de leurs tenues simplissimes (t-shirts noirs au logo "sushi tendencies" et chemises de bûcheron) au décor (une simple toile représentant une forêt du Sud où des troncs d'arbres baignent dans le bayou).Le groupe entame l'une de ses balades les plus connues, la triste et mélancolique "No One is Gonna Love You", et surprend avec une transition vrombissante éloignée de l'atmosphère calme qui vient de s'installer. Le final attendu se fait avec la ballade "The Funeral", qui alterne entre souffles doux et riffs de guitares puissants et honnêtes. Simple et efficace, c'est la marque de ces rockeurs américains, qui sillonnent les festivals depuis déjà depuis plus de dix ans.Le live des rockers math rock dedépote. Le groupe de Saintes (Charentes), en majorité torse poil, donne tout pour un show énergique. Le public était encore un peu en retrait lorsque ils ont entamé leur concert, préférant chercher l'ombre sous le soleil de plomb de cette belle journée. Pas de quoi décourager Max, Ben et Théo, les trois potes. Si les festivaliers ne viennent pas spontanément à leur musique, c'est leur musique qui viendra à eux.Les barbus dearrivent sur la Grande Scène et nous gratifient d'un petit message politique : "On vient de ce coin bien tordu qu'on appelle l'Amérique !", scande le chanteur Ben Bridwell, avant d'entamer des airs de poprock indé au son qui nous transporte jusque dans les coins pluvieux du nord-ouest des Etats-Unis. Peu après, on s'oriente vers le sud chaud des Etats-Unis avec l'ambiance country de "General Specific", avec, sur scène, un piano traditionnel et quelques coups de cymbales.Suivez le live en direct de Band of Horses sur CultureboxSur la scène Cascade la pression monte d'un cran sous les coups de boutoir des lourdes percussions et des voix sensuelles de. Malgré la chaleur écrasante, le public ne dort pas au contraire il est chauffé à blanc. Les chanteurs se déhanchent sur scène, le batteur chauffe le public bref la journée a bien commencé ici.Le mercure est déjà au plus haut du côté de la scène Cascade, et les frenchies decommencent leur show en fanfare avec leurs percussions électroniques très énergiques, en enchaînant avec un "Bonjour Paris, vous avez l'air chauds !" plutôt de circonstance en cet après-midi sous 30 degrés. Faux air de Mathieu Chedid et chemise à fleur rétro pour l'un, t-shirt noir suicidaire en cette chaleur pour l'autre, les deux chanteurs accompagnés de leur guitare mettent tout le monde d'accord avec leur électro mâtinée d'un soupçon de britpop.: Entre rock et electro, la bande de Parisiens de(ex-Milky Way), pas prise de tête pour un sous, chronique ses errances post-adolescentes dans des textes crus ("Salop(e)"), bourrés d'ivresse ("Coma Idyllique", "Crystal Memphis) et d'ironie ("Jean-Paul"). Bouillants sur la scène de l'industrie, ils font face à un public conquis, comme eux parisiens vingtenaires, qui reprend en chœur dès les premières notes des titres de leur EP et claque des mains au quart de tour. La chaleur fait tourner la tête, quand Raph, pour conclure le set, se sert une bonne rasade de rhum avant de distribuer le reste de la bouteille au public, sur les paroles de leur titre "Pigalle" . La foule est en feu : pas de doute, on est monté d'un cran pour le début de cette 2e journee!Une voix à la Grace Jones, celle de la chanteuse Eno Williams, des rythmes afro-beat puissants et des grooves plus disco-funk,démarre sur la Grande Scène. Suivez en direct leur show survolté.: Raphaël, le chanteur de Thérapie Taxi, débarque sur la scène de l'Industrie : "allez, rapprochez vous, aidez nous à ouvrir ce 2e jour!" Le groupe de pop-rock postadolescent, digne héritier de La Femme, ouvre Rock en Seine avec "Coma Idyllique", ode aux soirées parisiennes un peu trop arrosées.