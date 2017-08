DIRECT. Cypress Hill à Rock en Seine 2017

Le rap mythique de la formation est à Rock en Seine

Figure du rap West Coast, les rappeurs de Cypress Hill sont actifs depuis plus de 25 ans !

Formé en 1986 en Californie par Sen Dog, B-Real, Muggs et Mellow Man Ace, les membres de Cypress Hill incarnent les fervents représentants du rap West Coast. Ardent défenseur du cannabis à usage médical, l’herbe s’inscrit pleinement dans leur musique. Preuve en est : leur tube “Insane in the Brain” extrait de leur second album, “Black Sunday”, sorti en 1993. L’album s’affiche d’ailleurs dans les classements des meilleurs albums et est certifié triple disque de platine. Depuis, le groupe ne s’est pas reposé sur ses lauriers avec la sortie de plusieurs albums et l’implication de ses membres dans des projets parallèles. Découvrez leur passage à Rock en Seine !

