Le groupe de rock californien Allah-Las, empêché de concert à Rotterdam, sera vendredi à Rock en Seine

"Une information concrète" sur l’attentat dirigé contre ce groupe

Rock en Seine : "nous travaillons pour assurer la sécurité des festivaliers"

Nom du groupe : "pas de volonté d’offenser"

Mercredi 23 août, les autorités néerlandaises ont décidé d'annuler le concert du groupe après que la police a reçu de son homologue espagnole un avertissement concernant une menace terroriste vers 17h30 (15h30 GMT). Vers 21h30 heure locale, un agent de police a arrêté une camionnette remplie de bonbonnes de gaz. La salle de concert a été évacuée.Jeudi 24, la police néerlandaise a reçu une "information concrète" de la police espagnole sur un projet d'attentat à la salle de concert Maassilo de Rotterdam. "Il y avait une information concrète qu'un attentat serait commis à cette date, à cet endroit, contre ce groupe de rock", a déclaré jeudi à l'AFP le chef de la police de Rotterdam Frank Paauw."Nous travaillons en collaboration très étroite avec la préfecture pour assurer la sécurité des festivaliers, ont assuré à Culturebox les équipes du festival, jeudi 24 août. Ceci est valable pour l'ensemble du festival", dont la 15e édition ouvre ses portes dès vendredi après-midi.Aucune mesure de sécurité supplémentaire ou particulière ne sera donc mise en place pour ce concert. Reste un dispositif important, élaboré en concertation avec la préfecture : des fouilles sont prévues à l’entrée. Les valises, grands sacs, bouteilles de gaz et liquides explosifs sont notamment interdits. La liste complète des mesures de sécurité est à retrouver sur le site de Rock en Seine Les quatre musiciens, en pleine tournée européenne, se produiront vendredi 25 août, sur la scène du Bosquet, à 21h45 et le lendemain au festival Cabaret Vert, à Charleville-MézièresAllah-Las, groupe de rock-garage inspiré par la pop californienne, est composé de Miles Michaud (chant, guitare), Pedrum Siadatian (guitare), Spencer Dunham (basse) et Matthew Correia (batterie, percussions). Les quatre Californiens, qui ont formé le groupe en 2008, ont sortis trois albums depuis 2012. Le dernier en date est "Calico Review", sorti en 2016 .Le groupe de rock californien, inspiré par Jesus and The Mary Chain, a expliqué dans une interview au Guardian en 2016 avoir choisi le terme "Allah" car ils voulaient "une sonorité religieuse", sans volonté d'offenser ou de moquer les croyances religieuses. "Nous avons reçu des emails de musulmans, aux Etats-Unis et dans le monde, se disant offensés mais ce n'était absolument pas notre intention", expliquait Miles Michaud au journal britannique.