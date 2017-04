Disquaire Day 2017 : 12 vinyles très convoités à traquer

1. PINK FLOYD "Interstellar Overdrive" (Version inédite) Maxi vinyle

Edité à 4000 exemplaires dans le monde, il s'agit d'une version inédite en mono de ce morceau de 1966 longue de 14:57 minutes. Une version plus longue que celle qui figure sur le premier album de Pink Floyd "The Piper at the Gates of Dawn". Enregistrée au studio Thomson avec Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright et Nick Mason le 31 novembre 1966 avant que le groupe ne signe chez EMI. Un poster et une carte postale sont inclus.



2. VANGELIS La bande originale du film "Blade Runner" (1982) Picture Disc

Le film culte de science fiction de Ridley Scott fête ses 35 ans et on attend fébrilement la suite pour le 4 octobre. Le Disquaire Day ressort opportunément la bande originale signée Vangelis (écouter le thème original), mais en version Picture Disc inédite avec la superbe pochette originale. Une édition limitée à 7.500 exemplaires dans le monde.



3. AIR "Le Soleil est près de moi" Maxi vinyle couleur

En 1997, après deux inoubliables singles, les "Modular Mix" et "Casanova 70", Air frappait une nouvelle fois très fort avec l'impressionnisme musical saisissant de ce maxi ensoleillé, en apesanteur. A l'occasion du Disquaire Day, il est réédité en vinyle couleur et en édition limitée à 4.500 exemplaires pour le monde. Comme l'original, le disque comprend "Le Soleil est près de moi" et "J'ai dormi sous l'eau" ainsi que des remixes de I:Cube & Dj GilbR (alias Château Flight) pour le premier et de Dan The Automator pour le second.



4. DAVID BOWIE "Cracked Actor" Live 1974 Trois albums vinyle

Un live inédit enregistré le 5 septembre 1974 à Los Angeles, à un moment de transition entre le Diamond Dog Tour et le Philly Dogs Tour, qui déboucha sur l'album "Young Americans". Produit par David Bowie et mixé fin 2016 par son fidèle producteur Tony Visconti, il s'agit d'une édition limitée à 17.000 exemplaires dans le monde. Entouré du guitariste Earl Slick et du chanteur Luther Vandross, Bowie interprète les titres de l'album "Diamond Dog" mais aussi de "Aladdin Sane". A l'occasion du Disquaire Day, deux autres vinyles de David Bowie sont proposés cette année : le "No Plan" EP paru en janvier et issu de ses derniers enregistrements, ainsi que le "BowPromo", une réplique d'un album promo réalisé en 1971 par le manager de Bowie Tony Defries contenant sept titres de Bowie et cinq de Dana Gillespie, voisine de label.



5. THE CURE "Greatest Hits" 2 albums vinyl Picture Disc

Un best of de 21 titres de The Cure sélectionnés et remastérisés par Robert Smith himself. Une édition limitée de 4 faces en Picture Disc pour se faire plaisir. Avec en Face A du Disque 1 : Boys Don't Cry, A Forest, Let's Go To Bed, The Walk et The Lovecats. En Face B du Disque 1 : In Between Days, Close To Me, Why Can't I Be You, Just Like Heaven et Lullaby. En Face A du Disque 2 : Love Song, Never Enough, High et Friday I'm In Love. Enfin en Face B du Disque 2 : Mint Car, Wrong Number, Cut Here et Just Say Yes. A noter que les versions acoustiques de ce double album sortent également en vinyle à l'occasion du Disquaire Day.





6. THE BEATLES "Strawberry Fields Forever" 45 T

Ce single de "Strawberry Fields Forever" en réédition limitée exclusive pour le Disquaire Day, fut le premier extrait publié des sessions de l'album "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band", qui débutèrent en novembre 1966. Mais les deux chansons ("Penny Lane" figure en face B) ne furent pas incluses dans l'album et sortirent en single, pour faire patienter les fans entre "Revolver" et Sgt Pepper".



7. STING Live au Bataclan 2016 Maxi Vinyle 6 titres

Le 12 novembre dernier, soit un an après les attentats du 13 novembre 2015, Sting rouvrait les portes du Bataclan. Un concert historique dans ce lieu emblématique avec lequel le musicien entendait à la fois honorer ceux qui ont perdu la vie dans les attaques mais aussi célébrer la vie. "Nous ne les oublierons pas", avait lancé Sting en préambule. Cet album en édition limitée contient six chansons éternelles de Sting extraites de ce concert : Fragile, Message in a Bottle, I Can't Stop Thinking About You, One Fine Day, Englishman in New York et Every Breath You Take.



8. PRINCE "BATDANCE" Maxi Vinyle

Réédition à l'identique de "Batdance", le principal single de la BO du film "Batman"de Tim Burton (1989) signée Prince. A noter que cinq autres Maxis singles de Prince sont réédités en vinyle pour le Disquaire Day cette année : "Pop Life", "Sign 'O' The Times", "I Could Never Take The Place Of Your Man" (avec "Hot Thing" en face B), "Partyman" (extrait de la BO de Batman) et "I Wish U Heaven" (avec "Scarlet Pussy" interprété par Camille, l'alter ego féminin inventé de Prince, en face B).

9. CURTIS KNIGHT FEATURING JIMI HENDRIX "Live at George's Club 20 1965 et 1966" - 2 albums vinyle

Avant d'être découvert à Greenwich Village au café Wha? (New York) par le bassiste des Animals Chas Chandler, Jimi Hendrix jouait avec Curtis Knight. Ce live enregistré en décembre 1965 et janvier 1966 dans un club du New Jersey, témoigne de l'accomplissement dont faisait déjà preuve le génial guitariste à 23 ans, après avoir enregistré avec des pointures comme les Isley Brothers et Little Richard, et avant de connaître la gloire à Londres. Ecoutez-le sur le titre "No Such Animal" par exemple. Le groupe reprend des classiques de blues et de soul du moment, tels que Muddy Waters, Jimmy Reed, Ray Charles et Marvin Gaye. Il s'agit de la version originale restaurée par Eddie Kramer.



10. BRÛLE : THE BRONX MIXTAPE Compilation 2 Albums vinyle

L'an passé, Laurent Rigoulet publiait "Brûle", un roman-documentaire passionnant sur les débuts du hip-hop dans le Bronx à New York dans les années 70. Il accompagnait quelques mois plus tard ce livre palpitant d'un compagnon de route idéal : la bande son de l'époque. La version vinyle est éditée pour le Disquaire Day. Avec 16 incontournables qui ont accompagné les prémices du hip hop tels que The Incredible Bongo Band, James Brown, The Jimmy Castor Bunch, Ohio Players, James Brown, Rufus Thomas mais aussi Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash & The Furious Five, Grandmaster Caz ou Boogie Down Productions.





11. RAMONES "76-79 SINGLE BOX" 45T

Un coffret solide avec ouverture façon paquet de cigarettes contenant tous les singles classiques des Ramones pré-1980, reproduits comme les originaux et numérotés individuellement. Avec entre autres "Blitzkrieg Bop" (version originale mono), "Sheena is a Punk Rocker", "Rock ‘N' Roll High School" (remasterisé), "I Wanna Be Your Boyfriend", "Havana Affair" (en mono), "Rockaway Beach" et "I Wanna Be Sedated" (mono). Une édition limitée à 6.500 exemplaires dans le monde.

12. SUUNS "Hold/Still Remix" 2 albums vinyle couleur

Un an après la sortie de son troisième album, "Hold/Still", le groupe de rock canadien expérimental propose un remix en vinyle de l'ensemble de son album en exclusivité pour le Record Store Day (la version internationale du Disquaire Day). Idée de génie d'offrir de nouveaux atours dancefloor, techno ou ambient à ces morceaux complexes : les fans grimpent déjà aux rideaux.

la cassette démo dele Live del'hommage collectif àen faveur de la recherche contre le cancer "Like a Drunk in a Midnight Choir"le Live dedu 18 novembre 1975 au Hammersmith Odeon de Londres, le coffret de 45T du mythique"House of Joy", le split 45T de, le maxi 45T deenregistré live sur le "Rester Vivant Tour"les rééditions des albums de"Real Mother For Ya" et "Ain't That A Bitch", ou la réédition de la bande originale des "Liaisons Dangereuses" de Roger Vadim avec Gérard Philippe et Jeanne Moreau, signée