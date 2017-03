Depeche Mode : 3 choses à savoir sur leur nouvel album "Spirit"

1. Il souffle sur cet album un esprit d'insurrection...

Ils ont beau être à l'abri des turpitudes matérielles, Dave Gahan et Martin Gore, les deux têtes pensantes de Depeche Mode, n'en sont pas moins affectés par la marche du monde. Et notamment par l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, où ces rejetons de la classe ouvrière anglaise qui ont connu l'ère Thatcher résident depuis plusieurs décennies. Mais aussi par le Brexit, survenu durant l'enregistrement. Ce nouvel album exude leur inquiétude et reflète le trouble général et le désenchantement actuel. Il formule aussi en filigrane l'espoir d'un sursaut collectif.Envoyé en éclaireur dès le 3 février, le premier single "Where's The Revolution" a donné le la. Dans cette chanson, le groupe se demande tout haut où est passée l'idée révolutionnaire d'un esprit commun à l'humanité. "Où est la révolution ? Allez le peuple, vous me laissez tomber (...) Qui prend vos décisions, vous ou votre religion ? Votre gouvernement, votre pays ? Vos patriotes junkies ?", asticote Dave Gahan dans cet appel aux armes au refrain obsédant.Ce malaise court tout du long sur ce 14e album de Depeche Mode. Sur "Going Backwards", Dave Gahan critique les "fanatiques", "la mentalité d'homme des cavernes" et le manque d'humanité, sur "Scum" il interroge en filigrane notre degré d'empathie pour les autres. Sur "Poison Heart", il évoque la cupidité sans états d'âme et nous voit tous coupables sur "Worst Crime", qui appelle à passer à l'action. Sur "Cover", où plane l'esprit de Bowie, une personne envoyée sur une autre planète réalise que tout se passe hélas comme sur Terre. Et que le changement qu'il souhaite voir advenir autour de lui commence par le sien.A cet appel à l'insurrection au dehors répond une petite révolution au-dedans. Pour ses trois précédents albums, Depeche Mode avait travaillé avec le même producteur, Ben Hillier. Le confort qui en découlait commençait à faire sonner chaque album comme le précédent. Cette fois, le groupe a souhaité éviter la redite et tenter de nouvelles de choses.Pour cet album enregistré entre New York et le studio de Martin Gore à Santa Barbara (Californie), les auteurs de "Personal Jesus" ont fait appel au stimulant producteur James Ford, moitié de Simian Mobile Disco, connu pour son travail pour les Arctic Monkeys (sur l'album AM), The Last Shadow Puppets, Foals et Florence & The Machine.Musicalement, la tonalité de l'album est sombre, voire glaciale. Cependant, James Ford a cherché à créer une atmosphère de live et ne s'est pas privé d'ajouter sa petite touche personnelle organique, comme la pedal steel guitar sur "Cover Me".Dès l'annonce de la sortie de leur album en octobre dernier, Dave Gahan, Martin Gore et Andrew Fletche manifestaient l'envie de présenter "Spirit" sur scène.De fait, le groupe est attendu. Plus d'un million de billets de concerts se sont déjà écoulés pour le premier volet du " Global Spirit Tour " qui sillonnera 21 pays européens et passera par Nice (le 12 mai), Lille (le 29 mai) et Paris (Stade de France le 1er Juillet). Cette fidélité du public semble galvaniser la troupe qui a commencé les répétitions à la mi-février.Cet album marque aussi le rapprochement de Depeche Mode avec Anton Cobijn qui a réalisé dans le passé des dizaines de clips pour eux (dont "Personal Jesus"). Pour "Spirit" le réalisateur néerlandais signe toutes les photos et tous les clips du groupe, y compris les visuels de scène. Et sur ce point, il promet de se surpasser en usant notamment des dernières technologies en la matière. Cette perspective de live alléchant comporte hélas son revers. Chaque chanson étant accompagnée de visuels précis, le show est millimétré et laisse peu de place à l'improvisation.La setlist de la tournée qui mettra à l'honneur les 12 titres de "Spirit" tout en faisant de la place aux classiques de Depeche Mode, devrait donc peu bouger. Les chansons ne seront pas interchangeables selon l'humeur ou la demande des fans. Il faudra se faire une raison.