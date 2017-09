David Gilmour en concert à Pompéi au cinéma le 13 septembre avant l'album live

Le Live à Pompéi comme si vous y étiez

La bande annonce de la projection du concert dans les salles de cinéma le 13 septembre 2017



Une projection en salles pour une date unique

La bande annonce du concert

Quelques avant-goûts du concert

Extrait de "Time", issu de "The dark side of he moon" (1973)

Une voix et un son de guitare inimitables. Si l'on peut dire que Syd Barrett a été le génie maudit de Pink Floyd, et que Roger Waters en a été l'âme, David Gilmour a, pour sûr, tenu le rôle d'orfèvre musical, de compositeur et arrangeur plus qu'inspiré. Le son Pink Floyd, c'est lui (avec l'aide de Richard Wright aux claviers, décédé en 2008). Roger Waters a accouché de concepts, de textes magnifiques et torturés, tandis que son frère ennemi a forgé l'identité sonore du groupe, l'écrin musical pour mettre en valeur les idées et les thèmes complexes des oeuvres d'un des plus grands groupes de l'histoire du rock.Alors forcément, quand il se produit dans le théâtre antique de Pompéi, 45 ans après Pink Floyd , c'est un événement auquel tous les fans du groupe du monde entier auraient voulu assister. Ils vont presque pouvoir le faire mercredi prochain, 13 septembre, en se rendant au cinéma pour la projection du film issu des deux concerts de l'année dernière.2000 salles dans le monde participent à l'événement. En France, ce sont 229 cinémas du groupe Pathé ( consultez la carte avec toutes les salles ) répartis dans toute la France qui proposent une séance pour voir le film le 13 septembre.Tous les lieux de projection sont répertoriés sur un site dédié , ou directement sur le site de Pathé . Une seule séance est disponible : le mercredi 13 septembre à 20h00. C'est un peu comme si le concert était "retransmis" simultanément partout, comme à l'époque des Mondovisions, la première et l'une des plus célèbres étant celle des Beatles chantant "All you need is love" en 1967.Depuis plusieurs semaines, la chaine YouTube officielle de David Gilmour publie régulièrement des extraits du concert. On peut ainsi voir et écouter quelques passages des grands classiques des Floyd, notamment une partie de "Wish you were here" repris en choeur par le public, ou la fin de "Time".

A noter que le seul morceau joué à la fois par le groupe à Pompéi en 1971, et par Gilmour l'année dernière, est l'instrumental "One of these days", avec sa ligne de basse hypnotique et sa lap steel saturée et aérienne.

extrait de "One of these days", issu de l'album Meddle (1971), et joué également par Pink Floyd à Pompéi en 1971

Le concert faisant partie de la tournée solo 2016 de l'artiste, suite à la sortie de son album "Rattle that lock" en 2015, c'est tout naturellement que le morceau-titre apparait en quasi-ouverture du show (en deuxième place exactement, juste après "5 am"). Construit autour du jingle de la SNCF, c'est le seul titre disponible en intégralité sur la chaine YouTube, en avant-première du concert.

"Rattle that lock", morceau-titre du dernier album de David Gilmour, sorti en 2015

En plus des envolées lyriques à la guitare dont il a le secret, David Gilmour possède encore à 70 ans (son âge lors du concert, 71 cette année) une voix magnifique et éthérée. En témoignent ces superbes harmonies vocales sur "A Boat Lies Waiting".

Extrait de "A Boat Lies Waiting", issu de l'album "Rattle that lock" (2015)

Une sortie en CD, DVD et Blu-Ray le 29 septembre

Le coffret deluxe, dont la sortie est prévue le 29 septembre

Pour les malchanceux qui n'auront pas réussi à obtenir leur sésame pour mecredi prochain (pensez à réserver votre place, les billets partent vite), ou pour les fans qui voudront le revisonner encore et encore, le concert sort le 29 septembre en plusieurs éditions :Double CD, double DVD, Blu-Ray, quadruple vinyle, et coffret deluxe (avec comme bonus 1h supplémentaire d'extraits de la tournée, et 2h de documentaires dont celui produit par la BBC "David Gilmour : Wider horizons").

La musique de Pink Floyd reste intemporelle. Les succès des carrières solo de Roger Waters et David Gilmour continuent de le démontrer, plus de 40 ans après l'âge d'or du groupe.