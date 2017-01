David Bowie : les 10 plus beaux hommages musicaux depuis un an

1. Bruce Springsteen reprend "Rebel Rebel"

Le 16 janvier à Pittsburgh, le Boss introduit cette reprise en rappelant que Bowie avait lui-même repris certains de ses morceaux et qu'il avait toujours soutenu son groupe. "Peu de personnes le savent, mais il a enregistré notre musique il y a très très longtemps, au tout début, en 1973. Il m'a appelé et je suis allé le voir à Philadelphie pendant qu'il faisait "Young Americans". J'ai pris un bus Greyhound pour m'y rendre, c'est dire si c'était à nos débuts. Quoi qu'il en soit nous pensons à lui."



2. Arcade Fire et son hommage en fanfare à la Nouvelle-Orléans

Le 16 janvier, en pleine période de carnaval, le groupe Montréalais et le Preservation Hall Jazz Band organisaient une parade dans les rues de la Nouvelle-Orléans baptisée "Pretty Things" en hommage à Bowie. Des centaines de fans, déguisés dans les différentes tenues du Thin White Duke défilaient avec le groupe de Win Butler (ici en rose et au mégaphone) et le Jazz Band alors qu'ils jouaient des classiques comme "Heroes", "Rebel Rebel" et "Suffragette City". A noter que Bowie figurait sur "Reflektor", le dernier album d'Arcade Fire, le groupe qui ne fait jamais rien comme les autres.

3. Iggy Pop reprend "Jean Genie"

Le 22 février, l'Iguane, très classe en costume bleu, reprenait cette chanson et une autre de Bowie en compagnie des musiciens de Patti Smith, durant le concert pour le Tibet sur la scène du Carnegie Hall (New York). David Bowie avait produit "Raw Power" des Stooges avant de prendre Iggy Pop sous son aile et de lancer sa carrière solo avec les albums "The idiot" et "Lust For Life". "Ce type m'a sauvé de l'anéantissement professionnel et peut-être même personnel – c'est aussi simple que cela. Il m'a ressuscité", avait déclaré Iggy au New York Times juste après la mort de son ancien complice.



4. LCD Soundsystem reprend "Heroes" à Coachella

Le 22 avril, le groupe de James Murphy tout nouvellement reformé reprend ce hit de Bowie au festival Coachella. Chanteur et cerveau de LCD Soundsystem, James Murphy a participé aux sessions d'enregistrements du dernier album de Bowie "Blackstar".

5. The Last Shadow Puppets reprend "Moonage Daydream" à Glastonbury

Bowie était cette année sur toutes les lèvres au festival anglais de Glastonbury. Un immense éclair à la Aladdin Sane ornait notamment la scène principale et de nombreux groupes ont salué Bowie durant leurs shows, dont Madness avec "Kooks". Mais The Last Shadow Puppets ont offert le plus vibrant hommage à l'icône rock avec cette reprise extraite de l'album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust" (1972). Le chanteur Alex Turner, qui est aussi le leader des Arctic Monkeys, a tout donné sur ce titre, à l'unisson avec son complice Miles Kane, impressionnant à la guitare.

6. Madonna reprend "Rebel Rebel"

Dès le 12 janvier, au lendemain de l'annonce de la mort de Bowie, la Ciccone rend hommage sur scène à Houston au "génial songwriter" qui a "inspiré sa carrière" et qui a "chanté sa vie", dit-elle, lorsqu'elle l'a vu en concert à Detroit. "Il m'a montré que c'était OK d'être différente", souligne-t-elle avant d'attaquer sa reprise.

7. Lorde reprend "Life On Mars" aux Brit Awards

En février, durant les Brit Awards, Lorde, la jeune chanteuse néo-zélandaise dont Bowie disait qu'elle était "le futur de la musique", interprète une touchante version de "Life On Mars" entourée d'un groupe de musiciens qui ont tous travaillé avec Bowie. Mais seulement après une très longue introduction par Annie Lennox (Eurythmics) et Gary Oldman. Pour voir Lorde, avancez la vidéo ci-dessous à 10:55.

8. David Byrne (Talking Heads) reprend "Fame"

Le 7 avril, David Byrne ouvre la cérémonie d'introduction des nouveaux membres du Rock & Roll Hall of Fame avec un hommage à David Bowie. Pour l'occasion, le leader des Talking Heads reprend "Fame" en compagnie des Roots et de la chanteuse Kimbra. C'est David Byrne qui avait introduit Bowie dans cette même institution en 1996 avec un très beau discours, qui résonne encore aujourd'hui.

9. Lady Gaga et son hommage haut en couleurs aux Grammy Awards

Pour les Grammy Awards à la mi-février, Lady Gaga, qui a toujours proclamé son admiration pour David Bowie, met le paquet. Accompagnée de Nile Rodgers, elle enchaîne des extraits de "Space Oddity", "Changes", "Ziggy Stardust", "Suffragette City, "Rebel Rebel", "Fashion", "Fame", "Under Pressure", "Let's Dance" et "Heroes" dans différentes tenues et avec les chorégraphies idoines. Une performance énergique mais pas toujours bien accueillie, notamment via un tweet perplexe de Duncan Jones, le propre fils de Bowie. La performance en entier n'est pas visible sur internet. Voici une vidéo d'extraits signée du site Rolling Stone.

10. Mille musiciens reprennent ensemble "Rebel Rebel"

Le 30 juillet, les Rockin'1000, auto-proclamé "plus grand groupe de rock du monde", rend hommage à Bowie lors d'un concert à Cesena, en Italie. En 2015, le groupe s'était fait remarquer en réussissant à attirer les Foo Fighters à Cesena. Cet été, un millier de musiciens venus du monde entier étaient réunis pour ce show baptisé "That's Live". Avant l'hommage à Bowie, le fondateur du groupe Fabio Zaffagnini a tenu à souligner qu'avec "de la passion et du travail, nous pouvons transformer nos vies. Restez ensemble, plus de conflits et jouez rock'n'roll", a-t-il lancé.