Chuck Berry : dix chansons d'un géant du rock

Chuck Berry en 1986 © James A. Finley/AP/SIPA

Le chanteur américain Chuck Berry décédé le 18 mars était une légende du rock, auteur de classiques comme "Maybellene" ou "Johnny B. Goode" et d'autres titres devenus des références incontournables pour plusieurs générations de musiciens. D'ailleurs, qualifié de "plus grand poète du rock" par John Lennon, le compositeur de "Roll over Beethoven", "Memphis Tennessee" ou "My Ding a Ling" a été repris ou adapté par bon nombre d'interprètes, des Beatles aux Rolling Stones en passant par Bob Dylan ou Bruce Springsteen. Surnommé "Crazy legs" pour son jeu de jambes sans égal --dont le fameux "duck walk" (pas de canard)--, Chuck Berry, première star noire du rock, aura cependant toujours gardé une forme de rancune à l'égard des artistes blancs qui ont connu le succès en reprenant sa musique.Voici dix chansons qui ont marqué le parcours de Chuck Berry. Tout commence en 1955, quand il enregistre sa première chanson, "Maybellene", qui devient un tube phénoménal et marque pour lui le début de dix années de succès. Le titre, qui allie une guitare électrique blues à une base rythmique country, dans un style nerveux et frénétique, est une révolution musicale. Un son est né.La même année, en 1955, sort également "Thirty Days".A noter : l'année 1958 a été riche en succès, parmi lesquels "Carol", "Reelin' and Rockin'" et "Around and Around".En 1959 également : "Memphis, Tennessee" et "Almost Grown". Et entre 1960 et 1964, d'autres grands titres : "Let it Rock" et "Bye Bye Johnny" en 1960, "Come on", "Don't you Lie to Me", "Go, Go, Go" et "I'm Talking About you" (1961), "Nadine", "No Particular Place to Go", et "You Never can Tell" en 1964.Ce titre sera suivi d'un autre succès, "Hello Little Girl, Goodbye" en 1973.