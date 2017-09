10 classiques de Steely Dan en souvenir de Walter Becker

1 Steely Dan "My Old School"

2 "Rikki, Don't Lose That Number"

(1973, album "Countdown to Ecstasy"). Ici live à l'émission American Bandstand en 1973.

(1974, album "Pretzel Logic")



3 "Showbiz Kids"

(1973, album "Countdown to Ecstasy")

4 "Black Friday"

5 "Kid Charlemagne"

6. "Josie"

7 "Peg"

(1975, album "Katy Lied"). Ici live lors de l'introduction du groupe au Rock and Roll Hall of Fame en 2001.(1976, album "The Royal Scam")(1977, album "Aja"). Ici Live au show télé de David Letterman au milieu des années 90.

(1977, Album "Aja")

8 "FM (No Static At All)"

(1978, thème du film "FM" sorti en single. Un film resté obscur alors que la chanson a connu un beau succès dans les charts américains de l'époque.)

9. "Hey Nineteen"

10 "Babylon Sisters"

(1980, Album "Gaucho"). Il s'agit ici vraisemblablement d'un faux Live, avec des images de live et la chanson de la version album.

(1980, Album "Gaucho"). Ce superbe Live est daté 2000.