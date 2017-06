Beyoncé a donné naissance à des jumeaux

Le sexe des jumeaux n'avait pas été révélé avant la naissance. Le couple quant à lui n'a fait aucune déclaration. Le site américain E! rapporte que le couple aurait été vu à l'hôpital jeudi. Le lendemain, une photo circulait montrant une femme arrivant avec des fleurs, une carte sur laquelle on pouvait deviner "B + J", et deux ballons disant "Bébé fille" et "Bébé garçon". Selon TMZ , souvent bien informé, il s'agirait d'un garçon et d'une fille, nés lundi dernier. Une raison "mineure" non précisée expliquerait que les médecins n'aient pas souhaité voir les jumeaux quitter l'hôpital.