"Jamaica, Jamaica!" à la Philharmonie : aperçu en images de l'exposition consacrée aux musiques jamaïcaines

A la fin des années 50, "Coxsone" Dodd possède l'un des deux principaux sound systems de Jamaïque. Il est le meilleur pour faire venir des Etats-Unis les dernières nouveautés de rythm and blues qui attirent les danseurs autour de ses enceintes mobiles. Afin de nourrir son sound system en nouveautés locales, il fonde en 1962 son propre studio, Studio One. Il recrute alors les meilleurs musiciens et chanteurs (les Skatalites constituent son groupe de sessions). Vitrine pionnière du ska et du reggae, Studio One va devenir une usine à hits digne de la Motown aux Etats-Unis. Mais aussi une écurie de chanteurs et musiciens de légende dont Bob Marley and The Wailers, les Skatalites, Sugar Minott, Burning Spear et Johnny Osbourne. Le studio a été reconstitué pour l'exposition. On y trouve notamment l'orgue de l'organiste maison Jackie Mittoo et le sound system de Coxsone Dodd, ainsi que l'enseigne lumineuse de son magasin de disques.

© Peter Simon