Le rappeur Fianso bloque l'autoroute pour son nouveau clip : enquête en cours

Fianso : Toka, officiel Video

Fianso, 30 ans, originaire de Seine-Saint-Denis, avait bloqué quelques minutes le 6 avril l'Autoroute A3 à hauteur d'Aulnay-sous-Bois pour y tourner le clip "Toka", un morceau de son dernier album "Bandit saleté", qui doit sortir le 12 mai.Sur la vidéo du clip, mise en ligne sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs véhicules rouler doucement avant de se stationner en rang et bloquer les voies de circulation. Assis sur la portière de l'une des voitures, Fianso, habillé en blanc, s'installe ensuite autour d'une table de bistro placée pour l'occasion au milieu de l'autoroute. Il avale un café, avant d'entamer son morceau, entouré d'une dizaine de jeunes."Prendre Un Café Sur L'autoroute Ca N'a Pas De Prix" #Toka #Banditsaleté, a tweeté le rappeur le soir même, accompagnant son tweet d'un court extrait vidéo du clip.Le 7 janvier, le tournage sauvage d'un autre de ses clips dans une cité des Mureaux (Yvelines) avait dégénéré. Des échauffourées avaient éclaté entre des habitants du quartier et des policiers.