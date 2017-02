Joie : une chanson inédite de Mc Solaar émerge sur le web !

Quand Jimmy Jay range sa chambre, les pépites tombent...

Plus de bruit pour libérer la musique de Claude MC !

C'était dimanche et Jimmy Jay, le producteur historique des albums de Mc Solaar, devait faire un grand nettoyage. Enfin, c'est ce qu'il dit. Sur sa page Facebook , il poste "Sentinel Nord" accompagné de ce commentaire : "C'est chouette de ranger sa chambre". Et voilà comment un inédit du rappeur français tombe du ciel et se retrouve à ensoleiller le début de semaine.Un inédit qui daterait de l'album "Prose Combat", pierre angulaire du rap français sortie en février 1994, il y a exactement 23 ans.Bien sûr, tous ceux que ce morceau touche en veulent davantage. D'abord parce que Mc Solaar n'a rien sorti depuis des lustres. Mais surtout parce que "l'As de trèfle" a disparu de la circulation depuis des années et bien malgré lui.Comme le racontait en 2014 dans un article fleuve le site abcdr du son en partenariat avec le Mouv à l'occasion des 20 ans de "Prose Combat", cet album bourré de pépites impérissables ("Nouveau Western", "Obsolète", "La concubine de l'hémoglobine"...) est introuvable, sous quelque format que ce soit, y compris sur les sites de streaming. Comme les quatre premiers albums de Mc Solaar que personne ne joue donc plus nulle part. Tout juste si l'on arrive à dénicher quelques clips sur internet à faire découvrir aux plus jeunes, toujours scotchés.La raison ? "Un conflit jamais résolu entre MC Solaar et PolyGram, sa maison de disques de l’époque". Une situation inextricable qui nous prive des quatre premiers albums du rappeur depuis quelque 18 ans. Et si on faisait du bruit, nous le public ? Plus de bruit pour libérer la musique de Claude MC ? Qui lance une pétition ? Où signe-t-on ? Ce sera notre nouveau western...