Jay Z prépare un film et une série sur le jeune Trayvon Martin, tué en 2012

Ce fait-divers a inspiré le mouvement Black Lives Matter

Cet incident qui n'était hélas pas le premier ni le dernier a eu un retentissement mondial. L'acquittement en 2013 de l'agent de sécurité George Zimmerman qui avait abattu Trayvon Martin agé de 17 ans, a inspiré la naissance du mouvement Black Lives Matter (Les vies noires comptent). Un mouvement auquel la plateforme de streaming Tidal de Jay Z a versé 1,5 million de dollars l'an passé.



Selon le site du magazine



En juillet 2016, Jay Z a publié le titre "Spiritual" (ci-dessous) pour protester contre les brutalités policières.

Selon le site du magazine Variety, Jay Z travaille en collaboration avec la Weinstein Company sur une série documentaire en six épisodes sur ce cas emblématique des violences contre les afro-américains et des inégalités raciales face à la justice. Le studio envisage également un long-métrage de fiction sur le même sujet.En juillet 2016, Jay Z a publié le titre "Spiritual" (ci-dessous) pour protester contre les brutalités policières.

Fim et série seront basés sur deux livres

Ces projets seront basés sur deux livres dont Jay-Z et le studio ont remporté les droits à l'issue d'une bataille d'enchères. Il s'agit de deux ouvrages sur ce fait divers : "Suspicion Nation" et "Rest in Power : The Enduring Life of Trayvon Martin".



Trayvon Martin avait 17 ans lorsqu'il a été tué par George Zimmerman, qui participait à un groupe de surveillance de voisinage et a plaidé avec succès la légitime défense face à l'adolescent désarmé lors d'un procès. Son acquittement avait généré de nombreuses et longues manifestations à travers le pays.



"Suspicion Nation", de la journaliste Lisa Bloom, raconte le procès de Zimmerman qu'elle a suivi pour NBC et les erreurs commises selon elle par l'équipe d'accusation. "Rest in Power" est un récit beaucoup plus personnel des parents de l'adolescent, Sybrina Fulton et Tracy Martin.

Jay Z a déjà co-produit une série sur un autre cas emblématique