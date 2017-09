Découvrez "Fantasy", la chanson posthume de George Michael

Nile Rodgers, guitariste mythique du groupe disco Chic et producteur à succès, pour les Daft Punk notamment, a proposé une version plus électro de la chanson initialement sortie en 1990.

"Partager" l'héritage musical de George Michael

L'album "Listen Without Prejudice" prévu en octobre

À l'antenne de son émission matinale sur BBC radio 2, l'animateur Chris Evans a expliqué la genèse de cette reprise en lisant un message du manager de George Michael."L'an dernier, quand George cherchait un single pour la réédition de son album Listen Without Prejudice et la sortie de son film Freedom, Fantasy s'est imposée comme un choix évident", a-t-il indiqué. "Il a ainsi téléphoné à Nile Rodgers, son bon copain, au début de l'année 2016, parce qu'ensemble, ils ont toujours eu le même langage musical. C'est ainsi que Nile a retravaillé les enregistrements".Ce dernier a continué à porter le projet, même après la mort de George Michael, survenue le 25 décembre 2016. La sortie du single, dans une version remaniée, a provoqué chez Nile Rodgers des "sentiments partagés", entre "larmes, doutes et bonheur", comme il l'a expliqué sur Twitter.Les fans, eux, ont salué la sortie du morceau, qui a accumulé plusieurs dizaines de milliers d'écoutes dans les premières heures de sa publication sur les plateformes de streaming (et disponible à l'écoute ici). "J'ai entendu le remix Fantasy sur la BBC. Une écoute un peu mélancolique, mais extraordinaire. Merci à David Austin (auteur-compositeur qui travaillait avec George Michael, ndlr) et à Nile Rodgers de continuer à faire vivre la musique de George Michael. Je voudrais tellement qu'il soit encore là", a notamment écrit sur YouTube une admiratrice sous le pseudo de lamb83.Après le décès du chanteur, ses deux soeurs Melanie et Yioda avaient indiqué qu'elles souhaitaient "poursuivre" l'oeuvre de l'artiste en "partageant" son héritage musical, "exactement comme il l'aurait souhaité". La version remastérisée de l'album "Listen Without Prejudice" devrait sortir le 20 octobre prochain.De son côté, la chaine britannique Channel 4, qui devait initialement diffuser le documentaire "Freedom" retraçant une partie de la vie de George Michael, ne communique pas sur une éventuelle diffusion future.